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Брижит Макрон навестит родившегося в зоопарке "Боваль" детеныша панды в ближайшие месяцы

Общество
6 августа, 10:30 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 6, августа. /ТАСС

Через 2-3 года животное должно будет вернуться в Китай. Панд привезли в бовальский зоопарк в январе 2012 года согласно заключенному соглашению между Парижем и Пекином

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ПАРИЖ, 6 августа. /ТАСС/. Первая леди Франции Брижит Макрон, официально назначенная опекуном родившегося во французском зоопарке "Боваль" детеныша панды, намерена навестить своего подопечного. Об этом сообщил директор зооcада Родольф Делор.

Он отметил, что супруга президента, поздравившая в ходе телефонного разговора с рождением панды, сказала, что "очень счастлива" стать его опекуном. "Брижит Макрон намерена посетить новорожденного в ближайшие месяцы", - сказал Делор.

Опека над животным во Франции накладывает на попечителя спонсорские обязательства по его содержанию в зоопарке. В первую очередь речь идет о затратах на корм и расходах на оказание медицинской помощи в случае ее необходимости.

Родители детеныша - самка Хуань Хуань и самец Юань Цзы - единственные большие панды во Франции. Их привезли в бовальский зоопарк в январе 2012 года согласно заключенному соглашению между Парижем и Пекином.

В пятницу Хуань Хуань родила двоих детенышей, однако один из них умер. Первый новорожденный был очень слаб и, несмотря на помощь китайских экспертов, присутствовавших при родах, спасти его не удалось.

Вес выжившего детеныша, которого до назначения официального имени сотрудники зоопарка стали называть Мини-Юань Цзы, составляет 142,4 грамма.

Предполагается, что имя ему даст первая леди КНР Пэн Лиюань. По договору, через 2-3 года после рождения он должен будет вернуться в Китай.

Бамбуковый медведь - это не только редкое животное, занесенное в Красную книгу, но и неофициальный символ Китая. По данным ученых, в дикой природе осталось около 2 тыс. особей.

Зоопарк "Боваль", созданный в 1980 году, входит в число крупнейших в Европе. На его территории в 35 гектаров в настоящий момент проживают около пяти тысяч видов животных, многие из которых считаются редкими и находятся под охраной. Сегодня за пределами Китая панды проживают всего в 22 зоопарках.

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