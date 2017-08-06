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Тайфун "Нору" поменял направление и не угрожает Приморью

Общество
6 августа, 10:39 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 6, августа. /ТАСС

На восточном побережье региона ожидаются осадки и усиление ветра из-за близкого прохождения тайфуна

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ВЛАДИВОСТОК, 6 августа. /ТАСС/. Мощный тайфун "Нору" поменял траекторию движения и больше не угрожает Приморскому краю. Объявленное ранее штормовое предупреждение отменено, сообщает пресс-служба краевого гидрометцентра.

"Из-за изменения рассчитанной ранее траектории смещения тайфуна "Нору" на более благоприятную для Приморского края штормовое предупреждение на 8-10 августа, выпущенное 2 августа, отменяется", - говорится в сообщении.

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6 августа тайфун приблизился к южным Японским островам и далее, теряя силу, направится над Японским морем на восток - северо-восток, не приближаясь к Приморью. Близкое прохождение тайфуна заметят на восточном побережье региона, где усилится ветер и выпадут осадки, местами сильные.

2 августа в Приморье объявили штормовое предупреждение из-за возможного подхода тайфуна "Нору" к Приморью 8-10 августа. Власти региона начали готовиться к возможному паводку. Был введен повышенный режим готовности всех служб жизнеобеспечения. В состояние готовности привели более 3,5 тыс. человек, 1,6 тыс. единиц техники.

На случай возникновения аварийных ситуаций сформировали более 800 ремонтных бригад разного профиля. В муниципалитетах создали запасы топлива, медикаментов, расходных материалов для ремонта. Энергетики были готовы демонтировать оборудование котельных в местах, где энергообъекты подвергаются затоплению во время паводков. Спасатели МЧС приготовились к эвакуации туристов и отдыхающих с пляжей.

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