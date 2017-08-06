Путин и Медведев поздравили железнодорожников с праздником

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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником - Днем железнодорожника. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Для отечественного железнодорожного комплекса нынешний год - юбилейный. Ровно 180 лет назад в России была запущена первая линия железных дорог. За прошедшее время отрасль добилась поистине выдающихся успехов, сыграла важную роль в экономическом развитии страны, налаживании прочных связей между регионами. Благодаря ответственному, напряженному труду многих поколений инженеров, специалистов, рабочих были сооружены десятки тысяч километров путей, построены железнодорожные станции, вокзалы и другие объекты транспортной инфраструктуры. Заложен мощный технический, технологический, кадровый потенциал", - говорится в поздравлении.
"Отрадно, что вы достойно продолжаете замечательные традиции своих предшественников. Уделяете неустанное внимание качественной модернизации коммуникаций и подвижного состава, повышению уровня безопасности и надежности перевозок. Внедряете современные управленческие, логистические схемы, новые сервисы и услуги", - отметил президент.
Особо он выделил большой вклад железнодорожников в запуск Московского центрального кольца, в подготовку и проведение крупных спортивных мероприятий Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу. Путин выразил уверенность, что столь же эффективно будут воплощены в жизнь и другие масштабные программы.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев также отметил важную роль железнодорожной отрасли в экономическом развитии и национальной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
"Ваша отрасль имеет огромное значение для развития экономики, освоения Крайнего Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока. И конечно, она незаменима в решении ключевых задач, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны", - говорится в сообщении.
Медведев также подчеркнул огромное историческое значение железных дорог, которые "соединили не только города и поселки, они сблизили друг с другом миллионы людей, которые стали больше путешествовать по своей стране".
Премьер особо отметил неугасающую популярность железнодорожного транспорта, подчеркнув большой вклад работников отрасли в повышение комфорта и безопасности в поездах и на вокзалах, обновление подвижных составов, создание современных высокоскоростных магистралей.
"Важно не останавливаться на достигнутом и, опираясь на крепкие, проверенные временем традиции, двигаться вперед по инновационной траектории. Здоровья вам и удачи", - подытожил премьер.