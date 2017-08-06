Несколько российских журналистов не пустили в Маниле освещать мероприятия по линии АСЕАН

МАНИЛА, 6 августа. /ТАСС/. Несколько журналистов из российской делегации не смогли попасть в воскресенье в пресс-центр для освещения мероприятий по линии АСЕАН из-за несоблюдения дресс-кода. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Организаторы сообщили, что не смогут пропустить на мероприятия журналистов, одетых в джинсы. "Только деловой костюм", - указали они.

В итоге нескольким представителям СМИ пришлось возвращаться в гостиницу, чтобы переодеться, а другие поехали за подходящей одеждой в ближайшие магазины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Филиппин, где примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН, а также проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел КНР Ван И.