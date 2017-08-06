В США назвали расистским ремейк боевика "Жажда смерти" с Брюсом Уиллисом

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Ремейк классического боевика 1974 года "Жажда смерти" (Death Wish) со звездой Голливуда Брюсом Уиллисом в главной роли спровоцировал волну критики в США. Образ хирурга Пола Керси, который объявил крестовый поход преступности в Чикаго за убийство жены, назван опасным для общества, расистским и потворствующим самым низменным инстинктам сторонников ультраправых.

Буря негодования разразилась вскоре после появления 3 августа трейлера "Жажды смерти". Так, журнал GQ назвал фильм "самой безучастной [к ценности человеческой жизни] картиной в этом году", обратив внимание на то, что режиссер Элай Рот перенес действие ленты из Нью-Йорка в Чикаго, штат Иллинойс. В этом городе сложилась тяжелая криминогенная обстановка из-за роста организованной преступности. Каждые выходные полиция Чикаго регистрирует десятки тяжких правонарушений, главным образом стычки между членами уличных банд и акты мести их участников за прежние расправы.

"Действие фильма перенесено в Чикаго, город, в котором насилие с применением огнестрельного оружия очень хорошо задокументировано и крайне политизировано... "Жажда смерти" 2017 года представляется творением трусости и оппортунизма, коктейлем нагнетания паники в стиле ультраправых и проправительственных настроений", - отметил ведущий колонки рецензий журнала Джошуа Ривера.

"Прославление мощного огнестрельного оружия является фундаментально тревожным явлением в наш век, когда белые мужчины и подростки применяют его снова и снова в качестве акта возмездия обществу", - поддержал тему журнал Salon. В схожей манере выдержаны многочисленные отклики пользователей социальных сетей. Одни называют картину квинтэссенцией призыва убивать темнокожих, другие и вовсе считают ее неонацистской и даже откровенно фашистской.

В новой "Жажде смерти" сыграли Винсент Д'Онофрио, Элизабет Шу, Джек Кеси, Дин Норрис и другие. В одноименном фильме 1974 года режиссера Майкла Уиннера главную роль сыграл Чарльз Бронсон. Следует напомнить, что первая картина также вызвала неоднозначную реакцию в США ввиду слишком откровенных сцен насилия. Критики называли их аморальной угрозой обществу. Это, однако, не помешало создателям снять продолжения в 1982, 1985 и 1987 годах.