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Власти: санкции не стали помехой для зарубежных участников фестиваля "Extreme Крым 2017"

Общество
6 августа, 13:31 UTC+3 СЕЛО ОЛЕНЕВКА /Крым/ 6, августа. /ТАСС

По словам вице-премьера региона, целями фестиваля являются пропаганда здорового образа жизни и демонстрация семейных ценностей

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© Алексей Павлишак/ТАСС

СЕЛО ОЛЕНЕВКА /Крым/, 6 августа. /ТАСС/. Более 50 тыс. человек из 15 стран, в том числе из Великобритании, Франции, Германии, других стран, приняли участие в международном фестивале "Extreme Крым 2017", который проходил с 19 июля по 5 августа 2017 года в самой западной точке Крымского полуострова - мысе Тарханкут.

"Приезжают россияне, украинцы, представители из республик бывшего СССР, а также дальнего зарубежья: Франции, Великобритании, Германии, США, Канады, санкции для них не помеха. Они едут к нам общаться с коллегами, отдыхать и заряжаться крымской энергетикой", - отметил ТАСС вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский.

По его словам, фестиваль формирует туристическую привлекательность Крыма среди жителей разных стран мира. "Тарханкут является самой удаленной в транспортном и географическом расположении точкой Крыма. Сейчас мы видим, что все места размещения здесь переполнены. Люди располагаются и в автокемпингах, в палатках. Это еще одно свидетельство того, что Крым очень востребован среди туристов из разных стран", - считает он.

Полонский также сообщил, что главной целью фестиваля является пропаганда спорта, здорового образа жизни. "Наш фестиваль прививает хороший вкус: вкус к занятию спортом, вкус к хорошей музыке. У нас выступают самые известные и популярные российские группы, а также ди-джеи европейского уровня", - подчеркнул он.

По словам вице-премьера Крыма, фестиваль призван демонстрировать и семейные ценности. "Многие участники, которые побывали на первых фестивалях, познакомились, поженились, теперь приезжают уже своими семьями и это здорово. У нас открыта площадка, где с детьми в течение дня занимаются аниматоры, также прививая любовь к активному отдыху", - отметил Полонский.

Памятник Фиделю

Завершающим аккордом фестиваля стало открытие непосредственно на его пляжной территории монумента лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.

Монумент выполнен из местного известняка в виде стелы высотой около дух с половиной метров, с нанесенным черной краской изображением легендарного команданте и надписью "Фидель Кастро", ниже приведена его цитата: "Победа - это упорство".

Памятник Фиделю Кастро скульптора Виктора Крузмана

Памятник Фиделю Кастро скульптора Виктора Крузмана

© Алексей Павлишак/ТАСС
Памятник Фиделю Кастро скульптора Виктора Крузмана
© Алексей Павлишак/ТАСС

В генеральном плане села Оленевка уже предусмотрено обустройство набережной протяженностью в четыре километра, которая также будет носить имя Кастро. "Насколько я знаю, местные жители абсолютно не будут возражать, если эта набережная будет носить имя Фиделя Кастро", - сообщил Полонский.

Экстрим на все лето

В 2018 году, по словам вице-премьера, фестиваль расширит временные рамки и будет проходить не три недели, а три летних месяца, которые будет насыщены спортивными событиями и культурными мероприятиями.

Пятый Международный фестиваль экстремальных видов спорта "EXTREME Крым 2017" является самым крупным международным фестивалем на территории полуострова.

Основная цель проведения фестиваля: развитие и популяризация экстремальных видов спорта, пропаганда активного здорового образа жизни и привлечение к занятию спортом детей и молодежи, а так же создания образа Крымского полуострова как места активного семейного отдыха и досуга.

Организатором фестиваля является региональная общественная организация "Федерация экстремальных видов спорта Республики Крым". Мероприятие проходит при поддержке правительства Республики Крым.

На "территории экстремальных удовольствий" - такой слоган носит площадка фестиваля площадью более 27 тыс. кв. м. - сконцентрированы спортивно-развлекательные локации всех самых популярных экстремальных видов спорта. Это кайтсерфинг, виндсерфинг, дайвинг, аквабайк, плавание на парусных тримаранах и на каяках.

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