Свыше 200 тыс. человек приняли участие в ритуале принятия святой воды из Ганги

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Нью-Дели, 6 августа. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Свыше 200 тыс. верующих в этом году приняли участие в ритуальной церемонии принятия и последующей доставки священной воды Ганги. По сообщению национального канала NDTV, “она стала абсолютным национальным рекордом, явственно демонстрирующим тягу нации к высшим эмпиреям”.

Канвар Ятра – особый вид ежегодного паломничества, распространившийся в Индии в течение последних полутора десятилетий. В нем участвуют почитатели бога Шивы, именуемые канвари.

Каждый год в июле-августе, когда идет священный месяц Шраван, или Сааван, группы паломников отправляются в дальний поход, или марш (так переводится с хинди слово "ятра"), в почитаемые индусами места в верхнем течении реки Ганг – в Харидвар, Гаумукх и Ганготри (штат Уттаракханд). Их задача – набрать гангской воды, а затем донести ее к себе домой для использования в ритуалах поклонения в шиваитских храмах.

Весь обратный путь, порой длящийся неделями, нужно проделать пешком. При этом емкости со святой водой (Ганга джал) паломники должны нести на специальных бамбуковых или деревянных коромыслах, которые на хинди называются канвар.

В прежние времена Канвар Ятра была сравнительно скромным по масштабам действом, в котором участвовали немногочисленные шиваиты. Сейчас в основном в паломничестве участвуют выходцы из северных штатов Индии. Вдоль маршрутов их движения заранее создается инфраструктура поддержки – устанавливаются шатры, устраиваются места для отдыха и питания канвари.

Организаторы и спонсоры берут на себя обеспечение канвари не только едой, питьевой водой и необходимой медицинской помощью, но и предоставляют им одежду. Большие толпы водоносов в обязательном порядке сопровождают “группы поддержки” на мотоциклах, в легковушках и микроавтобусах.

В последнее время эти шествия привлекают внимание не только нарастающей массовостью, но и все большей зрелищностью.