Росмолодежь: форумы охватывают более 320 тыс. человек

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ПЯТИГОРСК, 6 августа. /ТАСС/. Участие в молодежных форумах, проходящих в стране, принимают более 320 тыс. человек. Об этом рассказал на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук", начавшего работу в Пятигорске, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.
"Сегодняшняя молодежная политика нацелена на всестороннюю поддержку конкретных инициатив как в городах, так и в глубинке, на личностный рост потенциала молодых людей, на их самореализацию. Одной из эффективных форм работы стала сеть молодежных форумов, которая по всей стране сейчас охватывает больше 320 тыс. человек", - отметил глава Росмолодежи.
По его словам, в ближайших планах ведомства рассказал запуск проекта "Диалог на равных". Его суть заключается в организации встреч студентов из разных учебных заведений страны с известными политиками, бизнесменами и деятелями культуры, готовыми поделиться секретами своего успеха и помочь молодежи поверить в свои силы. В продолжение этого формата рассматривается возможность возрождения института наставничества.
"В развитии системы профориентации определенные надежды мы возлагаем на работу механизма стажировок студентов в крупных компаниях, которые получают все большую популярность. Важно, что таким образом ребята обретают не только новые профессиональные навыки, но и получают из первых рук информацию о том, как грамотно проходить собеседования, писать резюме. Все это тоже крайне важно", - подчеркнул Бугаев.
Он отметил, что новые формы работы с представителями молодого поколения будут появляться и в интернете. Как сообщили в пресс-центре форума, глава Росмолодежи провел встречу с руководителями органов власти, отвечающих за реализацию молодежной политики в регионах Северного Кавказа.
Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске в восьмой раз с 5 по 19 августа, в его работе примут участие 2 тыс. человек, в том числе гости из-за рубежа. Грантовый фонд определен в 85,5 млн рублей. Торжественное открытие форума состоится 6 августа вечером. Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.