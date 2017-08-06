Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росмолодежь: форумы охватывают более 320 тыс. человек

Общество
6 августа, 15:46 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 6, августа. /ТАСС

В рамках форума "Машук" глава Росмолодежи подчеркнул важность стажировок студентов в крупных компаниях

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЯТИГОРСК, 6 августа. /ТАСС/. Участие в молодежных форумах, проходящих в стране, принимают более 320 тыс. человек. Об этом рассказал на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук", начавшего работу в Пятигорске, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

"Сегодняшняя молодежная политика нацелена на всестороннюю поддержку конкретных инициатив как в городах, так и в глубинке, на личностный рост потенциала молодых людей, на их самореализацию. Одной из эффективных форм работы стала сеть молодежных форумов, которая по всей стране сейчас охватывает больше 320 тыс. человек", - отметил глава Росмолодежи.

По его словам, в ближайших планах ведомства рассказал запуск проекта "Диалог на равных". Его суть заключается в организации встреч студентов из разных учебных заведений страны с известными политиками, бизнесменами и деятелями культуры, готовыми поделиться секретами своего успеха и помочь молодежи поверить в свои силы. В продолжение этого формата рассматривается возможность возрождения института наставничества.

"В развитии системы профориентации определенные надежды мы возлагаем на работу механизма стажировок студентов в крупных компаниях, которые получают все большую популярность. Важно, что таким образом ребята обретают не только новые профессиональные навыки, но и получают из первых рук информацию о том, как грамотно проходить собеседования, писать резюме. Все это тоже крайне важно", - подчеркнул Бугаев.

Он отметил, что новые формы работы с представителями молодого поколения будут появляться и в интернете. Как сообщили в пресс-центре форума, глава Росмолодежи провел встречу с руководителями органов власти, отвечающих за реализацию молодежной политики в регионах Северного Кавказа.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске в восьмой раз с 5 по 19 августа, в его работе примут участие 2 тыс. человек, в том числе гости из-за рубежа. Грантовый фонд определен в 85,5 млн рублей. Торжественное открытие форума состоится 6 августа вечером. Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
5
Свыше 200 тыс. человек приняли участие в ритуале принятия святой воды из Ганги
6
Гонка на традиционных лодках собрала 32 экипажа из России и Норвегии на острове Кижи
2
Российские дипломаты в рамках кампании "Зеленый Дели" заложили аллею плодовых деревьев
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров разъяснил Тиллерсону суть ответных мер России на санкции США
2
Жара более 40 градусов ожидается в нескольких регионах на юге РФ
3
Лавров проведет 7 августа в Маниле переговоры с главой МИД Японии
4
В Воронеже умерла Мария Уварова, заявлявшая об авторстве песни "Ой, мороз, мороз"
5
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
6
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
7
"Аврора" не будет стрелять в день 100-летия революции
Темы дня
Новости партнеров
Реклама