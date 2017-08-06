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День Ставропольского края открыл работу молодежного форума "Машук-2017" в Пятигорске

Общество
6 августа, 16:10 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 6, августа. /ТАСС

В пресс-центре форума сообщили, что за время его работы будут проведены Дни всех субъектов Северного Кавказа

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© Олег Ляхов/ТАСС

ПЯТИГОРСК, 6 августа. /ТАСС/. День Ставропольского края прошел на открытии Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2017" в Пятигорске.

"Программа праздника рассчитана на весь день, завершится День Ставропольского края традиционным вечерним праздничным концертом", - сообщили в пресс-центре форума.

На территории Комсомольской поляны развернута ярмарка народных ремесел. Мастера по керамической лепке и резьбе по дереву предоставили возможность участникам и гостям форума сделать сувениры своими руками. Художники арт-пространства Arteria провели мастер-класс по созданию космических пейзажей с помощью аэрозолей, а рукодельники из "Арт-Курорта" поделились секретами кройки и шитья. Атмосферу праздника дополняли зажигательные ритмы от молодого музыкального коллектива Rauma Riki.

"Команда края на форуме является самой многочисленной - 525 человек. Всего в этом году от региона было подано 1400 заявок. Почти каждый участник приехал на "Машук" с собственным проектом, некоторые уже реализуются в городах и районах края", - рассказала руководитель делегации Ставрополья Диана Беспалова,

"За время работы форума будут проведены Дни всех субъектов СКФО. Завтра пройдет День Кабардино-Балкарии", - сообщили в пресс-центре форума.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске в восьмой раз с 5 по 19 августа, в его работе примут участие 2 тыс. человек, в том числе гости из-за рубежа. Грантовый фонд определен в 85,5 млн рублей. Торжественное открытие форума состоится в пятницу вечером. Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.

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