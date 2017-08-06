Эксперты: форум "Машук" помогает укреплять положительный имидж Северного Кавказа

ПЯТИГОРСК, 6 августа /ТАСС/. Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" помогает укреплять положительный имидж региона, объединяет молодежь. Об этом говорили сегодня на форуме почетные гости - кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов, общественно-политический деятель Бату Хасиков и чемпион мира по боевому самбо, выступающий в смешанных единоборствах, Расул Мирзаев.

"Искренне люблю ваш форум, и вижу в нем не только образец кавказского гостеприимства, но и уникальную площадку, способную объединить молодежь разных регионов и национальностей общими целями, - сказал Хасиков. - Ребята, которые собираются здесь, своим настроем и своей активностью делают неактуальными те отрицательные стереотипы о Кавказе, которые все еще иногда бытуют в обществе. Каждый раз, приезжая, я вижу прогрессивность мышления машуковцев, их неравнодушие к судьбам России и своих родных мест, и готовность работать ради общего будущего - это радует, и, на мой взгляд, достойно всесторонней поддержки".

В свою очередь, Мирзаев пожелал машуковцам не отступать от поставленных целей, и, несмотря ни на что, добиваться задуманного и идти к своей мечте.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске в восьмой раз с 5 по 19 августа, в его работе примут участие 2 тыс. человек, в том числе гости из-за рубежа. Грантовый фонд определен в 85,5 млн рублей. Торжественное открытие форума состоится в воскресенье вечером. Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.