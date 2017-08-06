Эксперты: форум "Машук" помогает укреплять положительный имидж Северного Кавказа

Открытие памятника погибшему в Пальмире Герою России. ВидеотрансляцияОбщество 6 августа, 16:57
"Тосно" одержал первую победу в РФПЛ, обыграв "Арсенал"Спорт 6 августа, 16:55
Тренер легкоатлетки Ребрик не приехал на ЧМ из-за проблем с получением британской визыСпорт 6 августа, 16:41
Красильников после бронзы ЧМ по пляжному волейболу нацелен на медаль ОлимпиадыСпорт 6 августа, 16:39
Тренер: сборной Канады по хоккею повезло в победном матче с "Сочи"Спорт 6 августа, 16:37
Эксперты: форум "Машук" помогает укреплять положительный имидж Северного КавказаОбщество 6 августа, 16:26
Игорь Акинфеев не сыграет в матче РФПЛ с "Рубином"Спорт 6 августа, 16:19
Игрок клуба НБА "Клиппперс" Рид арестован по обвинению в домашнем насилииСпорт 6 августа, 16:17
День Ставропольского края открыл работу молодежного форума "Машук-2017" в ПятигорскеОбщество 6 августа, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЯТИГОРСК, 6 августа /ТАСС/. Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" помогает укреплять положительный имидж региона, объединяет молодежь. Об этом говорили сегодня на форуме почетные гости - кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов, общественно-политический деятель Бату Хасиков и чемпион мира по боевому самбо, выступающий в смешанных единоборствах, Расул Мирзаев.
"Искренне люблю ваш форум, и вижу в нем не только образец кавказского гостеприимства, но и уникальную площадку, способную объединить молодежь разных регионов и национальностей общими целями, - сказал Хасиков. - Ребята, которые собираются здесь, своим настроем и своей активностью делают неактуальными те отрицательные стереотипы о Кавказе, которые все еще иногда бытуют в обществе. Каждый раз, приезжая, я вижу прогрессивность мышления машуковцев, их неравнодушие к судьбам России и своих родных мест, и готовность работать ради общего будущего - это радует, и, на мой взгляд, достойно всесторонней поддержки".
В свою очередь, Мирзаев пожелал машуковцам не отступать от поставленных целей, и, несмотря ни на что, добиваться задуманного и идти к своей мечте.
Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске в восьмой раз с 5 по 19 августа, в его работе примут участие 2 тыс. человек, в том числе гости из-за рубежа. Грантовый фонд определен в 85,5 млн рублей. Торжественное открытие форума состоится в воскресенье вечером. Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.