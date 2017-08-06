Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин направил приветствие участникам молодежного форума "Машук"

Общество
6 августа, 17:56 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 6, августа. /ТАСС

Президент выразил уверенность, что участники форума "откроют новые возможности для духовного, профессионального роста, обретут друзей и единомышленников"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЯТИГОРСК, 6 августа. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в СКФО Олег Белавенцев в воскресенье на открытии Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2017" зачитал участникам приветствие президента России Владимира Путина.

"Убежден, что вы с пользой проведете эти дни, откроете новые возможности для духовного, профессионального роста, обретете друзей и единомышленников", - говорится в приветствии главы государства.

Смотрите также
Участники VII Северо-Кавказского молодежного форума "Машук", 2016 год

"Машук" меняет Кавказ: как форум помогает молодежи воплощать мечты

"Важно, что такие серьезные, востребованные временем задачи как развитие Северного Кавказа, объединили здесь, в Пятигорске, молодежь. Организаторы постарались сделать ваше пребывание в Ставропольском крае продуктивным и комфортным", - сказано в документе.

Белавенцев, в свою очередь, отметил, что "Машук" собрал молодежь, которая будет трудиться для развития России. "На глазах растет у молодежи гордость за нашу страну и единение с ней, братству учат вас и ваши старшие, и наша многовековая история. Наша страна все мощнее заявляет о себе во всем мире, России требуется ваша энергия, интеллект, молодость и стремление к лучшему", - сказал он.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске в восьмой раз, в его работе примут участие 2 тыс. человек, в том числе гости из-за рубежа. Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.

Смотрите также

День Ставропольского края открыл работу молодежного форума "Машук-2017" в Пятигорске

Эксперты: форум "Машук" помогает укреплять положительный имидж Северного Кавказа

В Пятигорске стартует Северо-Кавказский молодежный форум "Машук-2017"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Белавенцев, Олег Евгеньевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
5
Свыше 200 тыс. человек приняли участие в ритуале принятия святой воды из Ганги
6
Гонка на традиционных лодках собрала 32 экипажа из России и Норвегии на острове Кижи
2
Российские дипломаты в рамках кампании "Зеленый Дели" заложили аллею плодовых деревьев
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рогозин: РФ планирует отменять льготы иностранным авиапроизводителям с 2019 года
2
Лавров пришел на гала-ужин в Маниле в национальной филиппинской рубашке
3
В результате обрушения перехода во Владимирской области пострадали два человека
4
Жара более 40 градусов ожидается в нескольких регионах на юге РФ
5
Игорь Акинфеев не сыграет в матче РФПЛ с "Рубином"
6
Фестиваль "Цветочный джем" в Москве посетили 7,2 млн человек
7
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама