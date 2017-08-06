Путин направил приветствие участникам молодежного форума "Машук"

ПЯТИГОРСК, 6 августа. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в СКФО Олег Белавенцев в воскресенье на открытии Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2017" зачитал участникам приветствие президента России Владимира Путина.

"Убежден, что вы с пользой проведете эти дни, откроете новые возможности для духовного, профессионального роста, обретете друзей и единомышленников", - говорится в приветствии главы государства.

"Важно, что такие серьезные, востребованные временем задачи как развитие Северного Кавказа, объединили здесь, в Пятигорске, молодежь. Организаторы постарались сделать ваше пребывание в Ставропольском крае продуктивным и комфортным", - сказано в документе.

Белавенцев, в свою очередь, отметил, что "Машук" собрал молодежь, которая будет трудиться для развития России. "На глазах растет у молодежи гордость за нашу страну и единение с ней, братству учат вас и ваши старшие, и наша многовековая история. Наша страна все мощнее заявляет о себе во всем мире, России требуется ваша энергия, интеллект, молодость и стремление к лучшему", - сказал он.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске в восьмой раз, в его работе примут участие 2 тыс. человек, в том числе гости из-за рубежа. Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.