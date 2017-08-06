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Члены международного клуба планеристов совершили полеты над заповедной Куршской косой

Общество
6 августа, 18:28 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Владимир Нуякшев

Традиция прибрежных полетов планеров на Куршской косе, заложенная в далеком 1923 году и существовавшая до января 1945 года, была возрождена в 2012 году

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КАЛИНИНГРАД, 6 августа. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Члены международного клуба планеристов Vintage Glider Club совершили в воскресенье полеты над морским побережьем Балтийского моря в национальном парке "Куршская коса" в Калининградской области. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь природного заповедника Ольга Большакова.

"Участниками третьего Международного фестиваля воздухоплавания стали десять пилотов клуба Vintage Glider Club, объединяющего энтузиастов-планеристов из разных стран мира, а также российские мотопарапланеристы с показательными выступлениями", - рассказала Бальшакова, отметив, что полеты "над удивительными песчаными дюнами российской Балтики были посвящены 100-летию заповедной системы России и 30-летию национального парка "Куршская коса".

Традиция полетов планеров на Куршской косе

Традиция прибрежных полетов планеров на Куршской косе, заложенная в далеком 1923 году и существовавшая до января 1945 года, была возрождена в 2012 году. Тогда по инициативе клуба Vintage Glider Club и администрации нацпарка "Куршская коса" планеры вновь воспарили над песчаным полуостровом. А в 2015 году прошел второй Международный День полетов планеристов.

В этом году пилоты Vintage Glider Club доставили для полетов из германского Оснабрюка планер "Грунау Бэби 2б", построенный в 1954 году - копию безмоторного летательного аппарата, который совершал полеты над Куршской косой (тогда Kurische Nehrung) с 1932 по 1945 год. Его вес - 198 кг, размах крыльев - 13,8 метра. На счету этого планера более 4,7 тыс. стартов.

Сильный ветер внес свои коррективы в полеты - пилотам пришлось дожидаться "окон", чтобы взмыть в небо хотя бы на несколько секунд. Долгое время рекорд держался на отметке в 12 секунд, но в итоге его удалось побить единственной в команде планеристов женщине Барбаре Тице, которая находилась в воздухе 17 секунд. Три секунды по- джентельменски уступил даме вице-президент клуба 67-летний Харальд Кемпер. (Мировой рекорд по продолжительности полета над дюнами составляет 8 часов 42 минуты 9 секунд, он был установлен в 1924 году планеристом из Восточной Пруссии Фердинандом Шульцем. - Прим.ТАСС).

Участники полетов помимо аплодисментов болельщиков, которых на празднике воздухоплавания собралось более полутора тысяч человек, получили памятные медали от нацпарка "Куршская коса" и сувениры.

Для зрителей работали песенная поляна, "Город мастеров", "Вкусная ярмарка" и были организованы мастер- классы, в частности, по росписи перьев и камней и изготовлению оригами.

О Куршской косе

Куршская коса - узкая и длинная песчаная полоса суши саблевидной формы, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Простирается от города Зеленоградск Калининградской области до литовской Клайпеды. Длина косы - 98 километров, ширина колеблется от 400 метров до 3,8 километра. Часть косы принадлежит Калининградской области РФ, часть - Литве, граница располагается на 49 километре.

В 2000 году Куршская коса включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это - уникальный природно-антропогенный ландшафт и территория исключительного эстетического значения, входящая наряду с Хельской и Балтийской косами в балтийский комплекс песчаных кос, аналогов которому нет в мире.

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