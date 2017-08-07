"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад

Усэйн Болт завоевал бронзу в беге на 100 м на чемпионате мира

Усэйн Болт завоевал бронзу в беге на 100 м на чемпионате мира 5 августа, 23:49

Фестиваль "Кукушка" в Выборге: финская и русская музыка, народные костюмы, игры, промыслы

Фестиваль "Кукушка" в Выборге: финская и русская музыка, народные костюмы, игры, промыслы 5 августа, 23:56

Свыше 200 тыс. человек приняли участие в ритуале принятия святой воды из Ганга

Свыше 200 тыс. человек приняли участие в ритуале принятия святой воды из Ганга 6 августа, 13:37

Два мяча Жонатаса принесли "Рубину" победу над ЦСКА в матче чемпионата России

Два мяча Жонатаса принесли "Рубину" победу над ЦСКА в матче чемпионата России 6 августа, 19:24

В первое воскресенье августа 2017 г. в парке "Сокольники" прошел V ежегодный женский велопарад "Леди на велосипеде". В этом году тематика парада была "Признание в любви".

Помимо самого пробега на велосипедах, гости участвовали в конкурсах, викторинах, фотосессиях, мастер-классах и других мероприятиях.

Принять участие в велопараде может любая женщина, готовая воплотить образ согласно заявленной тематике. Главные условия для участниц - платье, туфли на каблуках и наличие велосипеда.