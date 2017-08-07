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"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад

Общество
7 августа, 10:06 UTC+3

Один из самых красивых праздников столицы состоялся 6 августа в "Сокольниках"

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© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
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© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС

В первое воскресенье августа 2017 г. в парке "Сокольники" прошел V ежегодный женский велопарад "Леди на велосипеде". В этом году тематика парада была "Признание в любви". 

Помимо самого пробега на велосипедах, гости участвовали в конкурсах, викторинах, фотосессиях, мастер-классах и других мероприятиях.

Принять участие в велопараде может любая женщина, готовая воплотить образ согласно заявленной тематике. Главные условия для участниц - платье, туфли на каблуках и наличие велосипеда.

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