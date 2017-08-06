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В Крыму сняли введенные из-за перегрузок ограничения на электроснабжение

Общество
6 августа, 22:28 дата обновления: 6 августа, 23:29 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 6, августа. /ТАСС

Минэнерго РФ пока не привело число попавших под ограничения потребителей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Энергетики сняли ограничения на электроснабжение потребителей, введенные в воскресенье вечером в Крыму из-за перегрузок сети, говорится на сайте Минэнерго РФ.

"В 21:04 (мск) были введены графики временного отключения в объеме 32 МВт (по ГУП РК "Крымэнерго" - 24 МВт, по ООО "Севастопольэнерго"- 8 МВт). В 22:00 мск всем потребителям, отключенным по графикам временного отключения, подано напряжение", - говорится в сообщении. Число потребителей, попавших под ограничения, не уточняется.

Энергетики дважды за воскресенье, в утреннее и вечернее время, вводили графики временного отключения электроснабжения в Крыму из-за превышения допустимой нагрузки на высоковольтных линиях. Причиной вечернего введения ограничений стало превышение допустимого "перетока активной мощности в контролируемом сечении "Тамань-1" в связи с отсутствием резервов на загрузку станций в Крымской энергосистеме при прохождении вечернего максимума нагрузок".

 

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