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В Италии открыли памятник геройски погибшему в Сирии Александру Прохоренко

Общество
6 августа, 23:17 UTC+3 РИМ РИМ 6, августа. /ТАСС

Торжественная церемония состоялась в городе Вальи Сотто в присутствии российских дипломатов и сотрудников военного атташата, а также местных властей и жителей

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РИМ, 6 августа. /ТАСС/. Памятник Александру Прохоренко, погибшему в Сирии в бою с террористами группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), открыт в итальянском городе Вальи Сотто под Луккой (Тоскана). Торжественная церемония состоялась в воскресенье в присутствии российских дипломатов и сотрудников военного атташата, а также местных властей и жителей, сообщается на сайте мэрии.

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Как ранее пояснил корреспонденту ТАСС мэр городка, таким образом было решено отдать дань памяти российскому герою. Причем все расходы - €200 тыс. - городская администрация взяла на себя. В частности, она передала французскому скульптору цельный кусок местного белого мрамора, из которого выполнена фигура солдата, устремившего взгляд в небо. "Мы решили отдать дань уважения российскому герою, который пожертвовал собственной жизнью в борьбе с вселенским злом, коим является ИГ, и увековечить его память", - сказал градоначальник.

Статуя установлена в разбитом два года назад Парке чести и бесчестия. Проявления чести уже увековечены несколькими фигурами, в том числе итальянца, погибшего в 2004 году в Ираке. Бесчестие же олицетворяет карикатурная статуя печально известного капитана Франческо Скеттино, бесславно потопившего в 2012 году круизный лайнер Costa Concordia.

Старший лейтенант Александр Прохоренко, военнослужащий Сил специальных операций ВС РФ, участник военной операции России в Сирии, погиб 17 марта 2016 года в боях за Пальмиру. Находясь в тылу врага и поняв, что окружен боевиками ИГ, он вступил в бой с террористами, чтобы не попасть в плен, а потом настоял на нанесении удара ВКС РФ по своему местонахождению. Таким образом, сознательно вызвав огонь на себя, Прохоренко помог уничтожить боевиков. На родине ему были оказаны все воинские почести и посмертно присвоено звание Героя России.

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