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В метро Пекина начались ходовые испытания поезда на магнитной подушке

Общество
7 августа, 7:29 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 7, августа. /ТАСС

Максимальная скорость движения состава не превысит 100 км/ч

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ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Метрополитен китайской столицы в понедельник начал испытания первого в городе поезда на магнитной подушке. Как сообщило Центральное телевидение Китая, такой поезд будет курсировать по ветке метро S1.

Длина первого отрезка железнодорожного полотна, построенного по технологии магнитной левитации, составляет 10 км. Линия берет начало на станции Пингоюаньчжань в районе Шицзиншань и завершается остановкой Шичанчжань в округе Мэньтоугоу.

Согласно проектной документации, максимальная скорость движения поезда составит 100 км/ч. Вместимость каждого вагона - 150 человек.

Сроки испытаний не сообщается.

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