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Кабмин утвердил паспорт приоритетного проекта "Формирование здорового образа жизни"

Общество
7 августа, 8:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

В рамках реализации проекта планируется к концу 2019 года увеличить долю граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 45%, а к концу 2025 года - до 60%

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Правительство утвердило паспорт приоритетного проекта "Формирование здорового образа жизни", основной целью которого является увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни. Документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

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"Приоритетный проект направлен на увеличение числа граждан, ответственно относящихся к своему здоровью и ведущих здоровый образ жизни, в том числе тех, кто систематически занимается физической культурой и спортом, снижение потребления табака, совершенствование законодательства в области рекламы, связанного с алкоголем, табаком, нерациональным питанием", - говорится в справке к документу. Срок реализации проекта - с июля 2017 года по 2025 год включительно.

В рамках реализации проекта предполагается к концу 2019 года увеличить долю граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 45%, а к концу 2025 года - до 60%. Кроме того, планируется увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 38% в 2019 году и до 45% - в 2025 году. Снизить распространенность потребления табака среди взрослого населения планируется с 30,5% в 2017 году до 29,5% в 2019 году и 27% в 2025 году, потребление алкогольной продукции на душу населения - с 10 л в 2017 году до 9,3 л в 2019 году и до 8 л в 2025 году.

Паспорт приоритетного проекта был утвержден по итогам заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 26 июля 2017 года.

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