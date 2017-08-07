Патрушев: число мигрантов на Дальнем Востоке с начала года возросло на 15%

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ТАСС, 7 августа. Около 400 тысяч иностранных граждан поставлены на миграционный учет в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) с начала 2017 года, рост составил 15%. Об этом сообщил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Дальнем Востоке в Якутске.
"Только в текущем году в округе на миграционный учет поставлено около 400 тыс. иностранных граждан. Рост составил 15%. Более половины из них прибыли с целью работы", - сказал Патрушев.
При этом он отметил, что за последние 20 лет отток коренного населения с Дальнего Востока составил почти 2 млн человек - почти 20% населения округа. Причинами этого Патрушев назвал неразвитость социальной, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры, низкий уровень доходов в большинстве отраслей экономике, а также высокую зависимость от поставок продовольствия.
"Особое беспокойство вызывает занятость сельского населения. Уровень безработицы здесь очень высок. Наиболее сложная ситуация отмечается в Еврейской автономной области, Приморском и Камчатском краях", - добавил секретарь Совета безопасности РФ.
Патрушев подчеркнул, что на федеральном и региональном уровнях приняты меры по повышению эффективности регулирования миграционных процессов, снижению рисков, связанных с притоком мигрантов. "Однако пока не удалось добиться существенного сокращения нелегальной миграции, которая угрожает обеспечению общественной безопасности, является питательной средой для терроризма, трансграничной преступности, криминализирует экономические отношения", - отметил он.
Обеспокоенность, по словам Патрушева, вызывают и увеличивающиеся масштабы использования мигрантами подложных документов, фиктивные постановка на учет по месту пребывания и регистрация по месту жительства.
Секретарь Совбеза РФ также отметил, что численность населения Дальнего Востока необходимо увеличить за счет роста рождаемости, сокращения уровня смертности и формирования устойчивого притока населения из других регионов страны.
"Важно также обеспечить дополнительные стимулы для "закрепления" молодежи. Надо также придать новый импульс реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в РФ, проживающих за границей", - сказал он.
По словам Патрушева, все это требует реализации дополнительных комплексных мер, в том числе тех, которые предусмотрены в недавно утвержденной правительством РФ концепции демографической политики Дальнего Востока до 2025 года.
Кроме того, по словам секретаря Совбеза, не менее важно минимизировать имеющиеся негативные факторы в миграционной сфере. "Усилить миграционный контроль, активизировать работу по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства, обращая особое внимание на борьбу с коррупцией в этой сфере", - сказал он.
Секретарь Совбеза потребовал улучшить межведомственное взаимодействие в работе по депортации лиц, нарушающих миграционное законодательство, обеспечив их своевременное выдворение в соответствии с решениями судов.