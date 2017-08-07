Более 200 работ присланы на радиофестиваль "Голос Кавказа" со всей России

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НАЛЬЧИК, 7 августа. /ТАСС/. Представили десятков теле- и радиокомпаний России прислали более 200 работ на всероссийский радиофестиваль "Голос Кавказа" имени Ахмада Кадырова, сообщил в понедельник ТАСС первый замминистра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни, председатель оргкомитета фестиваля Саид-Селим Абдулмуслимов.
"На конкурс VI Всероссийского радиофестиваля "Голос Кавказа" памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмада Кадырова подано более 200 материалов. География участников очень обширная - от Мурманска до Крыма. Сегодня состоялось заседание экспертного совета на территории спортивно-туристического комплекса Кезеной - Ам. Жюри отобрало материалы в трех номинациях: "Ежедневный информационный выпуск", "Утреннее шоу" и "Тематическая программа", - сказал Абдулмуслимов.
По его словам, главная задача фестиваля - это запустить интернет-радио. "Над этим мы работаем уже второй год, и завершили ее (работу) на 80%. В ближайшее время и слушатели, и наши коллеги получат в интернет-пространстве радио "Голос Кавказа", - сказал собеседник агентства.
Всероссийский радиофестиваль "Голос Кавказа" в 2017 году проходит в шестой раз, он состоится в Нальчике. В 2012 году он стартовал в Грозном, и каждый год проводится в разных городах России. С 2015 он стал всероссийским. Фестиваль принимали у себя Ростов-на-Дону, Владикавказ, Симферополь (в год воссоединения Крыма с Россией), Волгоград.
Учредителем и организатором фестиваля выступает министерство Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Информационное агентство России ТАСС выступает информационным партнером фестиваля.