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Семейным комиссиям в Чечне с начала года удалось сохранить более 600 браков

Общество
7 августа, 10:28 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 7, августа. /ТАСС

Специальные комиссии, которые созданы в каждом районе республики, провели 2945 мероприятий по гармонизации брачных семейных отношений

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© Владимир Смирнов/ТАСC

ГРОЗНЫЙ, 7 августа. /ТАСС/. Специальные комиссии, созданные в Чечне для гармонизации брачно-семейных отношений, с начала года предотвратили распад более 600 молодых семей. Об этом ТАСС сообщил руководитель аппарата Духовного управления мусульман (ДУМ) республики Супьян Курбанов.

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"Комиссии, в состав которых входит духовенство, представители общественных организаций, муниципальных образований и МВД, провели 2945 мероприятий по гармонизации брачных семейных отношений. В ходе этой работы выявлено 5135 разведенных пар. Количество воссоединенных пар в районах 606, отказавшихся сохранять брак 955, а тех супругов, которые желают воссоединиться, но в силу религиозных канонов не могут - 426", - отметил собеседник ТАСС.

Работа комиссий, которые созданы в каждом районе республики, состоит в том, чтобы вести диалог с супругами, пояснять нежелательность развода с религиозной точки зрения и рассказывать об ответственности в вопросах воспитания детей.

"У нас заключен договор с ЗАГСсом, в рамках которого мы обмениваемся информацией о заключенных браках, ведь у нас своя база заключенных обрядов бракосочетания по мусульманским канонам. Кроме того, духовное управление мусульман Чечни учредило собственный брачный договор, подписав который супруги обязуются выполнить ряд условий, в том числе в нем обговаривается и вопросы опеки над ребенком. Эти документы также направлены на то, чтобы не допустить распада семей, сделать так чтобы обе стороны задумывались о последствиях", - сообщили руководитель аппарата ДУМ Чечни.

Эффективность механизма

Проводимая представителями власти, духовенства и общественности работа - результат многочисленных обращений граждан. Только за 2017 год в Духовное управление мусульман Чечни обратилось более 16 тыс. человек, 60% из них по семейно-бытовым вопросам.

"Эта работа начата давно, и с каждым годом мы разрабатываем новые механизмы, которые позволяют снизить статистику разводов. Например, искоренение в регионе "умыкания невест", снизило процент распадов молодых семей с 7% до 5%. Затем был введен запрет на ранние браки и в результате заключенных браков в этом году 1851, а количество разводов не превышает 1%", - сказал Курбанов.

"Критиков много, но мы всем обществом решаем таким образом не только проблему разводов. По статистике в основном молодежь, которая вербуется террористами из неблагополучных семей, из семей, где родители в разводе. Наша задача - укрепить институт семьи в регионе, сделать все, чтобы дети воспитывались в здоровой атмосфере", - отметил он.

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