Природный пожар в Крыму ликвидирован

ВЦИОМ: большинство россиян узнают новости по ТВОбщество 7 августа, 11:20
Арбитр Москалев назначен вместо Турбина на матч пятого тура РФПЛ "Тосно" - ЦСКАСпорт 7 августа, 11:17
Антон Миранчук: "Локомотив" просто наслаждается игрой и даже не думает о победе в РФПЛСпорт 7 августа, 11:06
Паводок затопил села на юге Приморья и оставил край без железной дорогиПроисшествия 7 августа, 11:02
КДК РФС рассмотрит удаления Смольникова и Луиса Адриано в матче "Зенит" - "Спартак"Спорт 7 августа, 11:01
Российские танкисты занимают первое место после индивидуальной гонки "Танкового биатлона"Армия и ОПК 7 августа, 10:55
Глава Минсельхоза РФ заявил о снижении цен на овощиЭкономика и бизнес 7 августа, 10:52
Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России в январе-июле составила 143,3 млн тоннТранспорт 7 августа, 10:51
Бывший футболист "Зенита" Панов заявил, что фанаты клуба его не избивалиСпорт 7 августа, 10:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Пожарным в Крыму удалось не допустить распространения природного пожара в горах в районе села Громовка городского округа Судак, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС.
"На данный момент огнеборцам удалось взять в кольцо огонь, что говорит о том, что с этой минуты площадь пожара увеличиваться не будет. Лесопожарным и пожарно-спасательным формированиям удалось отвоевать огромную территорию лесного массива", - приводятся в сообщении слова начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Сергея Шахова.
Угрозы жизни и здоровью людей нет, жертв и пострадавших также нет. Площадь пожара составляет 50 га. Огонь бушует вторые сутки на участке скалистой местности, куда обычная техника проехать не в состоянии.
К тушению пожара привлечен многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 ЧС, который предназначен специально для тушения лесных пожаров, а также четыре специализированных вертолета. Уже осуществлено 67 сбросов - это 342 кубических метра воды. Для проведения воздушной разведки зоны ЧП задействован беспилотный летательный аппарат.
Всего к тушению привлечено 486 человек, в том числе специалисты Росгвардии и МВД, в распоряжении которых 55 единиц специализированной пожарно-спасательной техники.
Ранее сообщалось, что в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за высокой температуры воздуха - до плюс 40 градусов, а также в связи с высокой пожароопасностью.