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Природный пожар в Крыму ликвидирован

Общество
7 августа, 10:27 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 7, августа. /ТАСС

Угрозы жизни и здоровью людей нет, жертв и пострадавших также нет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Пожарным в Крыму удалось не допустить распространения природного пожара в горах в районе села Громовка городского округа Судак, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС.

"На данный момент огнеборцам удалось взять в кольцо огонь, что говорит о том, что с этой минуты площадь пожара увеличиваться не будет. Лесопожарным и пожарно-спасательным формированиям удалось отвоевать огромную территорию лесного массива", - приводятся в сообщении слова начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Сергея Шахова.

Угрозы жизни и здоровью людей нет, жертв и пострадавших также нет. Площадь пожара составляет 50 га. Огонь бушует вторые сутки на участке скалистой местности, куда обычная техника проехать не в состоянии.

К тушению пожара привлечен многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 ЧС, который предназначен специально для тушения лесных пожаров, а также четыре специализированных вертолета. Уже осуществлено 67 сбросов - это 342 кубических метра воды. Для проведения воздушной разведки зоны ЧП задействован беспилотный летательный аппарат.

Всего к тушению привлечено 486 человек, в том числе специалисты Росгвардии и МВД, в распоряжении которых 55 единиц специализированной пожарно-спасательной техники.

Ранее сообщалось, что в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за высокой температуры воздуха - до плюс 40 градусов, а также в связи с высокой пожароопасностью.

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