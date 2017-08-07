Железноводский курортный парк отремонтируют до конца 2017 года

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ПЯТИГОРСК, 7 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья выделили 37 млн рублей на ремонт в Курортном парке Железноводска, сообщает пресс-служба мэрии.
"На эти цели выделено из краевого и городского бюджетов более 37 млн рублей. Это знаковое место, можно даже сказать, одно из курортообразующих в нашем городе, уже давно нуждалось в ремонте, который мы планируем завершить уже в этом году", - поделился планами мэр города Евгений Моисеев.
По его словам, на всей территории парка будет произведена замена тротуарной плитки и бордюров, установлены новые скамейки и стилизованные урны, а также будет восстановлено освещение.
"Последняя реконструкция парка в таком объеме работ была произведена более 15 лет назад", - сообщает пресс-служба.
Железноводский курортный парк был разбит в 1825 году на юго-восточном склоне горы Железной по проекту архитекторов братьев Бернардацци. Парк занимает 57 га, это единственный парк на Кавказских Минеральных Водах, разбитый на территории естественного леса, преимущественно из дуба и ясеня.
Делится на Верхний парк и Нижний парк. На его территории находятся бюветы минеральных вод города - Славяновский и Смирновский, а также памятники истории и архитектуры: Дворец эмира Бухарского, Лермонтовский сквер, Пушкинская галерея, Каскадная лестница. Парк неоднократно побеждал в общероссийских и региональных конкурсах на звание лучшего курортного парка года.