Умер корреспондент ТАСС в Иране Константин Казеев

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Безвременно ушел из жизни один из ведущих журналистов-международников ТАСС, руководитель представительства в Тегеране Константин Казеев. Он скоропостижно скончался, всего несколько дней не дожив до 53-летия.
Выпускник Института стран Азии и Африки при МГУ, Константин всю свою жизнь связал с Востоком. У него за плечами нелегкий опыт воина-интернационалиста в Афганистане, долгосрочные командировки в качестве корреспондента ТАСС в Марокко и Иран.
Отличный специалист по истории, культуре и политике Ирана, Константин четырежды выезжал в эту страну, работа в которой никогда не была легкой. Он самоотверженно и ярко освещал важнейшие события в регионе, работал на международных конференциях по Ирану и Ближнему Востоку.
Константин был доброжелательным и жизнерадостным человеком. Друзья и коллеги потрясены его безвременной кончиной, глубоко скорбят и выражают соболезнования его родным и близким.