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Синоптики прогнозируют повышение уровня воды в реках Хабаровского края

Общество
7 августа, 10:37 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 7, августа. /ТАСС

В МЧС рекомендуют жителям региона воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов до окончания действия циклона

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ХАБАРОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют повышение уровня воды до двух метров на реках Хабаровского и Верхнебуреинского районов Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

По уточненной информации Дальневосточного управления Росгидромета, в период с 8 по 9 августа 2017 года на большей территории Хабаровского края прогнозируются осадки различной интенсивности с достижением критериев опасных и неблагоприятных явлений. На реках Хабаровского и Верхнебуреинского районов возможны подъемы воды на 1-2 метра. На малых реках Бикинского, Вяземского, Нанайского районов и района им. Лазо (особенно на реках Кия, Матай, Манома) прогнозируется повышение уровня воды с подтоплением поймы.

"Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю рекомендует всем жителям и гостям края на время непогоды воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, владельцам частных домов и подворий подготовить и расчистить ливневые канализации, водостоки от мусора и растительности для увеличения пропускной способности и предотвращения скопления дождевой воды, жителям частных домов, расположенных в низкопойменных местах и низинных участках, - поднять вещи на возвышенные участки местности, верхние этажи, чердаки, рыбакам и охотникам - не выходить в лес и на водные объекты, туристическим группам следует воздержаться от выхода на маршруты или сделать остановку в населенных пунктах до окончания действия циклона", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в отделе долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра, циклон смещается в сторону района им. Полины Осипенко, там также ожидаются ливни с грозами. В некоторых районах за сутки уже выпало 68 мм осадков, при опасном показателе - 50 мм.

"Хуже всего ситуация с паводками обстоит в Еврейской автономной области (ЕАО) и Хабаровском районе, там уровень воды в реках уже находится на неблагоприятных значениях и продолжает расти. В Хабаровском районе уровень воды поднимается на двух реках - Кур и Урми, в ближайшее время ожидает рост еще на 1-2 метра, и уровень достигнет опасных значений. Ожидаются подтопления низменностей, а также сельскохозяйственных угодий. В ЕАО подъем уровня воды гидрологи наблюдают на реке Бира", - отметила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

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