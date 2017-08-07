Папа Франциск провел видеоэкскурсию по музеям Ватикана

ВАТИКАН, 7 августа. /Корр.ТАСС Алексей Букалов/. "Папа Франциск: Моя идея искусства" - так называется новый документальный фильм, показ которого прошел в Риме.

Как отмечает Ватиканское радио, нынешний римский первосвященник считает, что "церковь должна использовать современное искусство как инструмент евангелизации".

В основу фильма легла одноименная книга Папы Бергольо, вышедшая в 2015 году и написанная совместно с Тицианой Лупи.

"Музеи Ватикана должны быть самым красивым и самым гостеприимным местом. Они должны открыть свои двери миру", - говорится, в частности, в книге. Понтифик отмечает, что "неспособность заплатить за посещение музея не должна быть препятствием для людей, желающих ознакомиться с обширной коллекцией предметов искусства, принадлежащей церкви". Папа Франциск надеется, что "католическая церковь, на протяжении веков бывшая одним из главных покровителей искусства, станет снова плотно работать с современными художниками". По его мнению, это "даст возможность использовать силу искусства для популяризации идей христианства".

"Искусство милосердия - вот идея папы Франциска. Это искусство для простых, скромных людей", - заявила директор Музеев Ватикана Барбара Ятта на показе фильма. Лента снята в форме экскурсии по музеям Ватикана, собору Святого Петра и прилегающей одноименной площади, во время которой гидом выступает сам папа римский. Он отобрал 11 работ, направленных, по его мнению, против "современной культуры бессмысленного потребления и сегрегации общества". В них, подчеркивает Ятта, проводится мысль о "важности идей гуманизма, ценности человеческой жизни и личности, а также доброты в отношениях между людьми".

Папа Франциск отмечает такие шедевры, как Сикстинская капелла, расписанная одним из крупнейших мастеров эпохи Возрождения и раннего барокко Микеланджело (1475 - 1564) и картина Караваджо (1571 - 1610) "Положение во гроб". Он также обращает особое внимание на две статуи, сделанные путем вторичной переработки отходов современным аргентинским художником Алехандро Мармо, которые недавно были переданы Ватикану в качестве дара. "Искусство - самое убедительное доказательство того, что божественное воплощение возможно", - убежден папа Франциск.

Послание современным мастерам

В эти дни понтифик опубликовал августовское видеопослание. В нем говорится о миссии людей искусства, которых он называет "хранителями красоты". Понтифик подчеркивает: "Искусство выражает красоту веры и провозглашает послание о величии Божьего творения; именно в этом заключается роль каждого вида искусства: архитектуры, живописи, музыки, хореографии, литературы". Франциск призывает помолиться о художниках нашего времени, "дабы своим творчеством они помогали всем людям открывать красоту творения".

Аналогичная мысль содержится и в недавнем папском послании по случаю Общего собрания Папских академий. Франциск, в частности, заявил, что "деятели искусств призваны способствовать сиянию красоты, прежде всего там, где царит серость, - красота исцеляет множество ран".