Набравшие 100 баллов на ЕГЭ школьники ЯНАО получат по 20 тыс. рублей премии

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ТАСС, 7 августа. Выпускники школ Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), которые набрали по 100 баллов по результатам единого государственного экзамена, получат по премии в размере 20 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Дмитрий Кобылкин.
"В Ямало-Ненецком автономном округе выпускникам, достигшим успехов в учебе, получившим 100 баллов по одному из предметов единого государственного экзамена или ставших победителем, либо призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, выплатят премии в размере 20 тысяч рублей. Такие поощрительные меры в арктическом регионе введены по решению губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина", - сказали в пресс-службе главы региона.
По информации окружного департамента образования, в этом году максимально возможные 100 баллов набрали 10 участников единого государственного экзамена, в том числе один выпускник прошлых лет. "Кроме того, один из выпускников набрал 100 баллов сразу по двум предметам, поэтому получит премию в двойном объеме", - уточнили там.
В этом году государственную итоговую аттестацию в ЯНАО проходили более 3,4 тыс. выпускников.