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Спрос на турпоездки по России вырос на 24% в июле-августе 2017 года

Общество
7 августа, 11:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

В топ самых популярных направлений, по данным Ростуризма, вошли Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург и Ленобласть, Карелия, Калининградская область, Москва и Подмосковье

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Количество забронированных туров по России в июле-августе 2017 года выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила пресс-служба Ростуризма.

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Топ-10 лучших направлений России по мнению путешественников

"Летом 2017 года в России вырос спрос на туры и самостоятельные путешествия, свидетельствуют результаты анализа, проведенного Федеральным агентством по туризму совместно с участниками рынка. Количество туристов, бронировавших туры по России на июль и август 2017 года, увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - говорится в сообщении ведомства. Сообщается также, что среди россиян продажи билетов на внутренние авиаперелеты на тот же период выросли на 41%.

Самыми популярными направлениями, по данным Ростуризма, этим летом являются Краснодарский край, Крым, Санкт- Петербург и Ленинградская область, Республика Карелия, Ярославская область, Москва и Московская область, Калининградская область, Ставропольский край, Алтайский край, Республика Хакасия.

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