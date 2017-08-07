ВЦИОМ: большинство россиян узнают новости по ТВ

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россияне чаще всего выбирают телевидение в качестве источника новостей (69%), однако его популярность поддерживается в основном за счет пожилой аудитории (87% респондентов старше 60 лет). Как свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в понедельник на сайте организации, молодежь предпочитает пользоваться интернетом (82% россиян в возрасте 18-24 года).

"Сегодня более двух третей всех опрошенных (69%) практически постоянно используют в качестве источника новостей и знаний центральное телевидение (снижение с 78% в 2012 году), еще 44% - региональное (с 52%). Однако высокая популярность поддерживается в основном за счет представителей старшего поколения: так, федеральные каналы часто смотрят 87% в группе 60 лет плюс и почти вдвое меньше - 48% - в группе 18-24-летних", - говорится в сообщении.

Интернет уже стал основным источником информации для россиян от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет (82% и 59% соответственно), обогнав по популярности региональное телевидение во всех возрастных категориях (46% против 44%). "Показатели по социальным сетям и блогам близки к этому: 41% всех опрошенных часто узнает из них необходимые сведения (среди представителей самой молодой возрастной группы - 81%)", - отмечает ВЦИОМ.

По данным опроса, к федеральной прессе регулярно обращается лишь каждый четвертый респондент (25%), к радио - каждый пятый (20%), еще меньшей популярностью пользуются региональные радиостанции и периодика. Реже всего в качестве источника новостей россияне используют зарубежные СМИ: часто обращается к ним лишь 9%.

"Результаты очередного исследования аудитории медиа показывают сохранение двух главных тенденций. Во-первых, продолжает расти роль интернета как все более массового источника информации для всех слоев и групп российского общества. Во-вторых, телевидение остается наиболее массовым и популярным видом СМИ. Ахиллесова пята информационного ТВ в его нынешнем виде - дефицит интереса к нему со стороны самой молодой части аудитории", - прокомментировал результаты опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 20-24 апреля в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках восьми федеральных округов России. Объем выборки 1600 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.