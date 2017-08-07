Пучков потребовал уделить особое внимание школам в зонах ЧС при подготовке к учебному году

Тарпищев: победа в паре на Уимблдоне способствовала успеху Макаровой в ВашингтонеСпорт 7 августа, 13:09
СК возбудил уголовное дело о подтоплении на руднике "Мир" в ЯкутииПроисшествия 7 августа, 13:07
Исследование: Месси является лучшим футболистом в истории чемпионата ИспанииСпорт 7 августа, 12:57
Более 60% британцев не одобряют действия правительства Мэй на переговорах по BrexitМеждународная панорама 7 августа, 12:50
Дом Наркомфина в Москве отреставрируют через два годаМосква 7 августа, 12:38
Комиссия РФС рассмотрит работу судьи Николаева в матче "Краснодар" - "Урал"Спорт 7 августа, 12:36
Войска радиационной, химической и биозащиты РФ получат роботов нового поколения до 2020 г.Армия и ОПК 7 августа, 12:34
В работе Facebook и Instagram произошел сбойОбщество 7 августа, 12:32
Федерация бокса России может ввести контракты для спортсменов сборнойСпорт 7 августа, 12:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Ученики школ, попавших в зоны чрезвычайных ситуаций, должны быть перераспределены в другие школы. Об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков в ходе селекторного совещания в понедельник.
"Я попрошу дать указание, чтобы все дети, которые находятся в зонах чрезвычайных ситуаций и не смогут пойти в свои школы, были перераспределены в другие школы", - сказал Пучков. По его словам, восстановление зданий школ, которые пострадали от удара стихии, необходимо взять на особый контроль.
"Там, где не хватает местных ресурсов и сил, обращайтесь своевременно, чтобы 20 августа все основные мероприятия были завершены", - подчеркнул он.
Министр также отметил, что в ходе подготовки к новому учебному году необходимо обеспечить пожарную безопасность в школах, отдаленное расположение которых не позволяет своевременно прибыть на место подразделениям пожарных и спасателей. "Готовьте предложения и создавайте систему компенсирующих мероприятий - то, что реально нужно каждой школе, особенно в отдаленных сельских поселениях, особенно в малых школах", - сказал Пучков.
Он также поручил начальникам региональных ГУ МЧС России подготовить прогноз погодных условий на 1 сентября и на две недели до начала учебного года. Проверка готовности школ к новому учебному году должна быть завершена к 20 августа.