Пучков потребовал уделить особое внимание школам в зонах ЧС при подготовке к учебному году

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Ученики школ, попавших в зоны чрезвычайных ситуаций, должны быть перераспределены в другие школы. Об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков в ходе селекторного совещания в понедельник.

"Я попрошу дать указание, чтобы все дети, которые находятся в зонах чрезвычайных ситуаций и не смогут пойти в свои школы, были перераспределены в другие школы", - сказал Пучков. По его словам, восстановление зданий школ, которые пострадали от удара стихии, необходимо взять на особый контроль.

"Там, где не хватает местных ресурсов и сил, обращайтесь своевременно, чтобы 20 августа все основные мероприятия были завершены", - подчеркнул он.

Министр также отметил, что в ходе подготовки к новому учебному году необходимо обеспечить пожарную безопасность в школах, отдаленное расположение которых не позволяет своевременно прибыть на место подразделениям пожарных и спасателей. "Готовьте предложения и создавайте систему компенсирующих мероприятий - то, что реально нужно каждой школе, особенно в отдаленных сельских поселениях, особенно в малых школах", - сказал Пучков.

Он также поручил начальникам региональных ГУ МЧС России подготовить прогноз погодных условий на 1 сентября и на две недели до начала учебного года. Проверка готовности школ к новому учебному году должна быть завершена к 20 августа.