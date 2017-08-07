Пучков попросил оказать помощь родным погибших в крупном пожаре в Башкирии

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал оказать помощь родственникам погибших в результате крупного пожара в Башкирии и не допустить повторения крупных пожаров в регионе. Об этом он заявил в ходе селекторного совещания в понедельник.

"Я прошу на месте досконально разобраться в причинах и принять меры, чтобы больше в республике таких тяжелых пожаров не было. Искренние соболезнования всем родным и близким погибших. Я попрошу на месте каждому оказать адресную помощь", - сказал Пучков.

В ходе совещания министру было доложено, что в результате пожара погибла многодетная семья, но пожарные своевременно прибыли на место происшествия, однако здание уже было полностью охвачено огнем.

Как ранее сообщили в пресс-службе МЧС по республике, пожар произошел около 00:24 мск в жилом бревенчатом доме мансардного типа в Бирском районе. Среди девятерых погибших - пятеро детей. Еще три человека пострадали, но госпитализированы лишь двое, уточнили ранее в Минздраве республики.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" УК РФ. Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки, отметили в пресс-службе регионального управления СК РФ.