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Москвичей ожидает неделя идеального лета

Общество
7 августа, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Небольшие дожди пройдут в столице только в пятницу

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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Теплая погода сохранится в Москве всю предстоящую неделю - будет солнечно, преимущественно без осадков, к выходным потеплеет до плюс 29 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Всю неделю в Москве будет по-настоящему летняя, комфортная погода. Кратковременные дожди ожидаются лишь в пятницу, температурный фон составит 23-29 градусов", - уточнил представитель метеослужбы.

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Со вторника, 8 августа, на Московский регион начнет оказывать влияние антициклон, поэтому осадков не ожидается. Ночные температуры составят 12-14 в мегаполисе и 9-14 градусов в Подмосковье, дневные поднимутся до 21-23 и 20-25 градусов соответственно.

В среду, 9 августа, будет сухо. Ночью столбики термометра покажут 12-14 в Москве, в центре города до 17 градусов, и 9-14 градусов - по области. Дневные температуры составят 23-25 в столице и 20-25 градусов в Подмосковье.

В четверг, 10 августа, осадков не ожидается. Ночью будет 11-13 в мегаполисе, до 17 градусов в центре города, и 8-13 - по области. Днем воздух прогреется до 25-27 в Москве и до 23-28 градусов - в Подмосковье.

В пятницу, 11 августа, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ночные температуры будут колебаться в пределах 11-16, дневные - 24-29 градусов. "Самым теплым днем будет пятница, когда воздух в Москве прогреется до 27-29 градусов. Этот день войдет в пятерку самых теплых за лето", - отметили в Гидрометцентре.

В субботу, 12 августа, пройдет кратковременный дождь. Ночью будет 13-18, днем снова 24-29 градусов.

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