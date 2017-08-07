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Музей поискового движения создадут в Архангельской области

Общество
7 августа, 12:31 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 7, августа. /ТАСС

На реализацию проекта будет выделено 3,6 млн рублей

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АРХАНГЕЛЬСК, 7 августа. /ТАСС/. Музей поискового движения Архангельской области будет создан в регионе на средства президентского гранта. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Проект создания регионального учебного поискового центра получил поддержку в размере 3,6 млн рублей. Помимо конкурса президентских грантов, поисковое движение Архангельской области также стало победителем конкурса проектов по линии Министерства образования РФ.

"В этом году мы заняли 16 место в рейтинге среди 970 победителей гранта. Наш проект называется "Региональный поисковый центр". Планируем создать музей поискового движения Архангельской области и учебный класс для занятий молодежи по направлению "военная археология", - приводит пресс-служба слова председателя архангельского отделения Поискового движения России Елены Недзвецкой.

Работа по созданию регионального поискового центра уже началась. На базе регионального центра патриотического воспитания выделено два помещения, где ведутся ремонтные работы. Открытие состоится в День неизвестного солдата - 3 декабря.

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