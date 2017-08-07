Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

АТОР: туризму на Байкале не хватает субсидий на авиаперелеты и онлайн-ресурсов

Общество
7 августа, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

В Ассоциации туроператоров России уточнили, что цена авиаперелетов составляет минимум 50% общей стоимости поездки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Разработка программ субсидирования авиаперелетов и онлайн-ресурсов с информацией о регионе существенно помогла бы развитию туристической отрасли на Байкале. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

СПЕЦПРОЕКТ

Байкал: экологические проблемы великого озера

Как не допустить катастрофы в одной из редчайших экосистем планеты

4 августа Байкал посетил президент России Владимир Путин. Во время визита он принял участие в совещании по экологическому развитию, в ходе которого отметил растущую популярность региона среди туристов. В то же время, согласно данным АТОР, туроператоры отмечают стабильный, но недостаточно высокий спрос на данном направлении.

"Нужны онлайн-карты с обозначениями объектов размещения, онлайн-карты популярных маршрутов. Нужно больше информации, собранной в одном месте, в открытом доступе для любого потенциального туриста. Сейчас же желающим отправиться на Байкал приходиться искать информацию по всему интернету. Ее много, но не достаточно, и складывается она из отзывов тех же туристов, кто уже побывал на Байкале", - рассказали АТОР в представители туроператора "Русский экспресс".

В список необходимых ресурсов в компании также добавили систему онлайн-бронирования местных перевозок между населенными пунктами. Потребность в интернет-сервисах в регионе в Ассоциации объясняют молодостью клиентов, которые проявляют больше всего интереса к поездкам на Байкал.

В компании "Алеан" основным препятствием для туристов, которые хотят посетить регион, называют высокую цену авиаперелета, которая составляет минимум 50% общей стоимости поездки.

"Программа субсидирования авиаперелетов очень помогла бы развитию туристского потенциала региона. Цена перелета является серьезным препятствием для развития данного направления. Добраться поездом дешевле, но далеко не все туристы готовы терять три-пять дней на проезд до места отдыха", - прокомментировали ситуацию АТОР представители туроператора.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
5
Свыше 200 тыс. человек приняли участие в ритуале принятия святой воды из Ганга
6
Гонка на традиционных лодках собрала 32 экипажа из России и Норвегии на острове Кижи
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
2
Евросоюз предложил РФ перенести переговоры по транзиту газа через Украину на октябрь
3
Новый вертолет Ми-28УБ планируют протестировать в Сирии
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
На сайте Кремля размещены в полном объеме фото- и видеоматериалы о поездке Путина в Сибирь
6
Ректор Крымского федерального университета написал заявление об увольнении
7
Будогосский: Вилков в игре "Зенит" - "Спартак" доказал, что в России есть хорошие судьи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама