АТОР: туризму на Байкале не хватает субсидий на авиаперелеты и онлайн-ресурсов

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Разработка программ субсидирования авиаперелетов и онлайн-ресурсов с информацией о регионе существенно помогла бы развитию туристической отрасли на Байкале. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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4 августа Байкал посетил президент России Владимир Путин. Во время визита он принял участие в совещании по экологическому развитию, в ходе которого отметил растущую популярность региона среди туристов. В то же время, согласно данным АТОР, туроператоры отмечают стабильный, но недостаточно высокий спрос на данном направлении.

"Нужны онлайн-карты с обозначениями объектов размещения, онлайн-карты популярных маршрутов. Нужно больше информации, собранной в одном месте, в открытом доступе для любого потенциального туриста. Сейчас же желающим отправиться на Байкал приходиться искать информацию по всему интернету. Ее много, но не достаточно, и складывается она из отзывов тех же туристов, кто уже побывал на Байкале", - рассказали АТОР в представители туроператора "Русский экспресс".

В список необходимых ресурсов в компании также добавили систему онлайн-бронирования местных перевозок между населенными пунктами. Потребность в интернет-сервисах в регионе в Ассоциации объясняют молодостью клиентов, которые проявляют больше всего интереса к поездкам на Байкал.

В компании "Алеан" основным препятствием для туристов, которые хотят посетить регион, называют высокую цену авиаперелета, которая составляет минимум 50% общей стоимости поездки.

"Программа субсидирования авиаперелетов очень помогла бы развитию туристского потенциала региона. Цена перелета является серьезным препятствием для развития данного направления. Добраться поездом дешевле, но далеко не все туристы готовы терять три-пять дней на проезд до места отдыха", - прокомментировали ситуацию АТОР представители туроператора.