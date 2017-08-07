Путин поручил ужесточить КоАП в части нарушений при госзакупках лекарств

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 15 декабря 2017 года внести в Госдуму поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушения при госзакупках лекарств.
Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение он дал по итогам совещания с членами кабмина 19 июля.
"Обеспечить в период осенней сессии Государственной Думы внесение изменений в КоАП, устанавливающих ответственность государственных (муниципальных) заказчиков закупок лекарственных препаратов за полноту и достоверность сведений о заключенных контрактах, вносимых в единую информационную систему в сфере закупок с использованием единого справочника-каталога лекарственных препаратов", - говорится в поручении.
Кроме того, административную ответственность предлагается ввести за неиспользование информации, размещенной в информационно-аналитической системе мониторинга и контроля в сфере закупок лекарств при подготовке к заключению контрактов.
Путин также поручил кабмину к 30 сентября по согласованию с администрацией президента принять нормативные правовые акты, необходимые для реализации положений закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья".
На совещании с членами правительства в середине июля Путин выразил надежду на скорейшее принятие закона, позволяющего сформировать единую цифровую систему в сфере российского здравоохранения, попросив "обозначить четкие сроки завершения внедрения этой системы". Как отметил президент, внедрение цифровых технологий "будет способствовать созданию принципиально новых возможностей в работе врачей и главное - позволит существенно улучшить медицинское обслуживание граждан страны".
Глава государства также напомнил о создании правительством системы мониторинга и контроля закупок лекарств для государственных и муниципальных нужд, которая должна позволить "снизить цены и оптимизировать бюджетные расходы, а значит, государство сможет предоставить бесплатные лекарства большему числу льготных категорий граждан".