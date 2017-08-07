Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поручил ужесточить КоАП в части нарушений при госзакупках лекарств

Общество
7 августа, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Соответствующие поправки должны быть внесены в кодекс к середине декабря

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 15 декабря 2017 года внести в Госдуму поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушения при госзакупках лекарств.

Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение он дал по итогам совещания с членами кабмина 19 июля.

"Обеспечить в период осенней сессии Государственной Думы внесение изменений в КоАП, устанавливающих ответственность государственных (муниципальных) заказчиков закупок лекарственных препаратов за полноту и достоверность сведений о заключенных контрактах, вносимых в единую информационную систему в сфере закупок с использованием единого справочника-каталога лекарственных препаратов", - говорится в поручении.

Кроме того, административную ответственность предлагается ввести за неиспользование информации, размещенной в информационно-аналитической системе мониторинга и контроля в сфере закупок лекарств при подготовке к заключению контрактов.

Путин также поручил кабмину к 30 сентября по согласованию с администрацией президента принять нормативные правовые акты, необходимые для реализации положений закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья".

На совещании с членами правительства в середине июля Путин выразил надежду на скорейшее принятие закона, позволяющего сформировать единую цифровую систему в сфере российского здравоохранения, попросив "обозначить четкие сроки завершения внедрения этой системы". Как отметил президент, внедрение цифровых технологий "будет способствовать созданию принципиально новых возможностей в работе врачей и главное - позволит существенно улучшить медицинское обслуживание граждан страны".

Глава государства также напомнил о создании правительством системы мониторинга и контроля закупок лекарств для государственных и муниципальных нужд, которая должна позволить "снизить цены и оптимизировать бюджетные расходы, а значит, государство сможет предоставить бесплатные лекарства большему числу льготных категорий граждан".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
5
Свыше 200 тыс. человек приняли участие в ритуале принятия святой воды из Ганга
6
Гонка на традиционных лодках собрала 32 экипажа из России и Норвегии на острове Кижи
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
2
Евросоюз предложил РФ перенести переговоры по транзиту газа через Украину на октябрь
3
Новый вертолет Ми-28УБ планируют протестировать в Сирии
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
На сайте Кремля размещены в полном объеме фото- и видеоматериалы о поездке Путина в Сибирь
6
Ректор Крымского федерального университета написал заявление об увольнении
7
Будогосский: Вилков в игре "Зенит" - "Спартак" доказал, что в России есть хорошие судьи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама