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Самолет "Аэрофлота" получит имя поэта Роберта Рождественского

Общество
7 августа, 13:03 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 7, августа. /ТАСС

Новый авиалайнер будет носить имя Рождественского по инициативе губернатора Алтайского края, где родился поэт

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БАРНАУЛ, 7 августа. /ТАСС/. Воздушное судно компании "Аэрофлот" получит имя известного российского поэта, автора текстов многих известных песен, уроженца Алтайского края Роберта Рождественского. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"По инициативе губернатора края Александра Карлина воздушному судну компании "Аэрофлот" будет присвоено имя Роберта Рождественского. Руководство компании поддержало эту инициативу - одно из их судов будет носить имя известного поэта, родившегося на Алтае", - сказали в ведомстве.

По данным администрации региона, имя Рождественского будет носить новый авиалайнер, который поступит в парк "Аэрофлота" в сентябре 2017 года. Соответствующая надпись будет размещена на фюзеляже воздушного судна, кроме того, во время каждого авиарейса пассажиров будут информировать о том, что они находятся на борту самолета "Роберт Рождественский".

В пресс-службе "Аэрофлота" ТАСС подтвердили эту информацию. "Действительно, самолет А321 будет назван именем известного поэта Роберта Рождественского", - сказали там.

У "Аэрофлота" уже есть самолеты, которые носят имена известных уроженцев Алтайского края. Так, среди бортов компании самолет имени Германа Титова - второго космонавта планеты, актера, режиссера и писателя Василия Шукшина.

Автор стихов и песен Роберт Рождественский (20 июня 1932 г. - 19 августа 1994 г.) родился в селе Косиха Алтайского края. Советский поэт, переводчик, лауреат Премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР. Среди самых известных песен на его стихи - "Спрячь за высоким забором", "Ах, эта свадьба", "Позвони мне, позвони" и песня "Мгновения" из кинофильма "17 мгновений весны".

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