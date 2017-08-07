Роман "Мастер и Маргарита" назвали любимым большинство участников акции #МояГлавнаяКнига

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. "Мастер и Маргарита" и книги о Гарри Поттере возглавили рейтинг любимых книг, составленный Минобрнауки.

В министерстве образования и науки РФ подвели итоги акции #МояГлавнаяКнига, в ходе нее Минобрнауки России в социальных сетях попросило русскоязычных пользователей аккаунтов рассказать о своих любимых книгах, которые хочется перечитывать и рекомендовать друзьям. Акция проходила в течение июля, в ней приняли участие более 5 тысяч человек.

"По итогам был составлен топ-15 книг акции #МояГлавнаяКнига. На первом месте оказался роман М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита". Именно эта книга стала главной для большинства участников акции. Второе место досталось серии романов Д. Роулинг о Гарри Поттере. Тройку лидеров замыкает "451 градус по Фаренгейту" Р. Брэдбери", - сообщили в понедельник в пресс-службе.

В "пятерку" также вошли "Война и мир" Льва Толстого и повесть-сказка "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери.