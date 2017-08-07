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На форуме "Машук-2017" открылось рекордное количество альтернативных площадок

Общество
7 августа, 14:02 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 7, августа. /ТАСС

Гости форума могут посетить мастер-классы, уроки английского языка и хореографии и получить консультации специалистов по своим проектам

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ПЯТИГОРСК, 7 августа. /ТАСС/. Рекордное количество альтернативных площадок открылось на молодежном форуме "Машук-2017" в Пятигорске (Ставропольский край), участники форума имеют возможность после основной образовательной программы выбрать любую из 28 площадок, чтобы посетить тренинги, мастер-классы и уроки английского, поиграть в интеллектуальные игры. Об этом рассказала ТАСС руководитель альтернативных площадок "Машука" Наталья Берестнева.

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"В этом году у нас рекордное количество альтернативных площадок на "Машуке" - 28. После образовательной программы участникам очень интересно посетить тренинги, мастер-классы, интеллектуальные игры, уроки английского языка. Есть площадки "Хобби-дом", "Дом ремесел", площадка хореографии, много консультаций по проектам, если авторы хотят довести их до идеала", - сказала она.

Дом ремесел на колесах

Множество альтернативных площадок открыты участниками прошлых форумов, уже реализовавшими свои проекты. К примеру, в "Доме ремесел на колесах", который получил грант в 2016 году, учат гончарному искусству, плетению, традиционной росписи.

"Это выездной социальный проект, направленный на развитие творческих способностей у детей, находящихся в сложном социальном положении, а также с особенностями развития. Мы возрождаем традиционные русские ремесла, занимаемся с многодетными семьями, детьми из детских домов, коррекционными учреждениями - там, где ребята сами не могут посещать "Дом ремесел", - рассказала ТАСС автор проекта Яна Лапина.

В 2017 году ремесленники представят на "Машуке" новый проект.

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"Мы хотим провести Всероссийский молодежный фестиваль искусств "Ключ" на Кавказских Минеральных Водах. Мы хотим привлечь активную творческую молодежь со всех регионов России, показать наши достопримечательности, провести пленэр. Позже пройдет выставка, работы молодых художников останутся в нашем регионе, можно организовать передвижные выставки", - поделилась планами Лапина.

О форуме

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске в восьмой раз, он стартовал 5 августа, торжественная церемония открытия форума состоится 7 августа. Форум пройдет в две смены и завершится 19 августа. Первая смена будет посвящена развитию территории и экологии региона, вторая - экологии общества.

В работе форума примут участие 2 тыс. человек, в том числе гости из-за рубежа. На участие в форуме было подано рекордное для "Машука" количество заявок - более 5,2 тыс. Грантовый фонд форума составляет 85,5 млн рублей.

Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.

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