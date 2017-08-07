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Ненецкий округ будет представлен в центре "Этномир" в Калужской области

Общество
7 августа, 14:05 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 7, августа. /ТАСС

В окружной администрации отметили, что представление региона в "Этномире" будет содействовать привлечению инвестиций и развитию туризма

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АРХАНГЕЛЬСК, 7 августа. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ (НАО) представит свою экспозицию в культурно-образовательном туристическом центре "Этномир" в Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

"Представление Ненецкого округа в "Этномире" будет способствовать развитию внутреннего туризма, предпринимательской деятельности в области народно-художественных промыслов и содействовать привлечению инвестиций", - говорится в сообщении. НАО представит в "Этномире" свою культуру, обычаи, историю и потенциал.

На территории этнографического парка площадью в 140 га расположены "этнодворы" регионов России и разных стран. Культурно-образовательный центр "Этномир" расположен в Боровском районе Калужской области и является самым большим этнографическим парком России. Здесь гости знакомятся с культурой, обычаями и укладом жизни, историей, фольклором и мифологией, национальной кухней и ремеслами.

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