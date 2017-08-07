Геоэкологическое обследование Земли Франца-Иосифа проведут до конца года

АРХАНГЕЛЬСК, 7 августа. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Геоэкологическое обследование Земли Франца-Иосифа для уточнения объема загрязнения территории проведут на архипелаге в 2017 году. Об этом ТАСС сообщил директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов.

"Сейчас ведутся работы на островах Земля Александры, Греэм-Белл, должны начаться на острове Хейса. В этом году будет проведено геоэкологическое обследование территории, которое позволит установить объем оставшегося экологического ущерба", - сказал Кирилов.

По словам директора национального парка "Русская Арктика" Александра Кирилова, плановый показатель очистки Земли Франца-Иосифа (ЗФИ) на 2017 год - 8 тыс. тонн. Общий объем вывезенного с территории парка мусора с 2012 года по 2017 год составит около 50 тысяч тонн. Как отметил собеседник агентства, в этом году работы осложнены неблагоприятной метео- и ледовой обстановкой на ЗФИ. "Лето на архипелаге запаздывает на 1-1,5 месяца", - отметил он.

Территория Земли Франца-Иосифа стала пилотной площадкой ликвидации прошлого экологического ущерба в Арктике. Арктическая уборка началась с острова Земля Александры, а всего запланирована очистка шести островов архипелага: Земли Александры, Хейса, Гукера, Рудольфа, Гофмана и Греэм-Белл. Работы по очистке также ведутся на острове Северном архипелага Новая Земля.

Предыдущее геоэкологическое обследование проводилось в 2011 году. Тогда прошлый экологический ущерб на территории "Русской Арктики" был оценен в 95 тыс. тонн. Это отходы деятельности военных объектов и полярных станций: бочки из- под ГСМ и с топливом, строительные материалы, бытовой мусор, брошенная техника, остатки зданий и сооружений.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.