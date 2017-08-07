В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку города Мирный, где произошла авария на руднике

ЯКУТСК, 7 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Спортсмены, деятели искусства, журналисты и бизнесмены выражают поддержку жителям города Мирный, где 4 августа произошла авария на руднике "Мир", в рамках флешмоба в соцсетях под хештегом #мирныймыстобой.

Так, акцию поддержали игроки сборной России по хоккею Александр Овечкин, Егор Коршков, Андрей Алтыбармакян, Илья Ковальчук вместе с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком, музыканты Евгений Маргулис и Дмитрий Маликов.

Также всю неделю в Свято-Троицком храме в Мирном будут проходить молебны. Верующие будут обращаться к иконе великомученицы Варвары, которая является покровительницей горняков. Так, сегодня вечером уже отслужили молебен на благое дело и на благополучное разрешение ситуации. Служителями храма был отслужен молебен непосредственно и на самом руднике "Мир".

Авария на руднике "Мир" произошла 4 августа, в это время под землей находился 151 человек, из которых на поверхность подняты 143 человека, трое шахтеров проходят лечение в больнице. Круглосуточно ведутся поиски еще восьми людей. 7 августа в Мирный прибыли их родственники из Белгорода, Донецка, Крыма, Москвы, Новосибирска и Якутска. С ними встретилось руководство компании, психологическую поддержку оказывают сотрудники МЧС.

Мирный! С тобой хоккеист @hcSKA Илья Ковальчук #мирныймыстобой #мирныймывместе pic.twitter.com/CJm1P58JiQ — Alrosa Russia (@Alrosa_ru) 7 августа 2017 г.

Присоединяемся к нашим друзьям из компании АЛРОСА https://t.co/D7t1lAByDm#мирныймывместе #мирныймыстобой pic.twitter.com/WTW8rcUiCV — Федерация борьбы (@wrestrus_online) 7 августа 2017 г.

4 августа на алмазном руднике «Мир» в городе Мирный произошло затопление шахты, в которой на тот момент находился 151 человек. Спасателям удалось поднять на поверхность 143 горняков, но 8 еще находятся в заточении. Игроки сборных команд России Александр Овечкин, Егор Коршков, Андрей Алтыбармакян и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк присоединились к акции в поддержку шахтеров и их семей. Мирный, мы с тобой! #мирныймывместе #мирныймыстобой A post shared by Хоккей России (@russiahockey) on Aug 6, 2017 at 10:18am PDT

МИРНЫЙ, МЫ ВМЕСТЕ! . 4 августа в шахту рудника «Мир» хлынула вода из карьера. В этот момент под землей находился 151 человек. Благодаря усилиям всех экстренных служб удалось в течение нескольких часов вывести на поверхность 142 горняка. . 5 августа. Большая удача – установление связи, а затем спасение Алишера Мирзаева. 8 горняков по-прежнему остаются в шахте. . Мы – с теми, кто сейчас делает все, чтобы найти остающихся в шахте горняков. Вера и надежда на их спасение не должны покидать нас. Уверены, что будет сделано все, что возможно! Мирный, мы вместе! Мирный, мы с тобой! #мирныймывместе #мирныймыстобой A post shared by Avtodor Saratov (@bcavtodor) on Aug 6, 2017 at 5:31am PDT

Алексей Ягудин@yagudinofficial #мирныймыстобой #мирныймывместе pic.twitter.com/4EcQX20Rtl — Alrosa Russia (@Alrosa_ru) 7 августа 2017 г.

Мирный, мы с тобой https://t.co/EQFsUUF6Wz #мирныймывместе #мирныймыстобой — Alrosa Russia (@Alrosa_ru) 5 августа 2017 г.