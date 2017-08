В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку города Мирный, где произошла авария на руднике

4 августа на алмазном руднике «Мир» в городе Мирный произошло затопление шахты, в которой на тот момент находился 151 человек. Спасателям удалось поднять на поверхность 143 горняков, но 8 еще находятся в заточении. Игроки сборных команд России Александр Овечкин, Егор Коршков, Андрей Алтыбармакян и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк присоединились к акции в поддержку шахтеров и их семей. Мирный, мы с тобой! #мирныймывместе #мирныймыстобой

