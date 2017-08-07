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В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку города Мирный, где произошла авария на руднике

Общество
7 августа, 14:46 UTC+3

Акцию поддержали игроки сборной по хоккею Александр Овечкин, Егор Коршков, Андрей Алтыбармакян, Илья Ковальчук и глава ФХР Владислав Третьяк, музыканты Евгений Маргулис и Дмитрий Маликов

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© Пресс-служба Службы спасения Якутии/ТАСС

ЯКУТСК, 7 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Спортсмены, деятели искусства, журналисты и бизнесмены выражают поддержку жителям города Мирный, где 4 августа произошла авария на руднике "Мир", в рамках флешмоба в соцсетях под хештегом #мирныймыстобой.

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Так, акцию поддержали игроки сборной России по хоккею Александр Овечкин, Егор Коршков, Андрей Алтыбармакян, Илья Ковальчук вместе с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком, музыканты Евгений Маргулис и Дмитрий Маликов. 

Также всю неделю в Свято-Троицком храме в Мирном будут проходить молебны. Верующие будут обращаться к иконе великомученицы Варвары, которая является покровительницей горняков. Так, сегодня вечером уже отслужили молебен на благое дело и на благополучное разрешение ситуации. Служителями храма был отслужен молебен непосредственно и на самом руднике "Мир".

Авария на руднике "Мир" произошла 4 августа, в это время под землей находился 151 человек, из которых на поверхность подняты 143 человека, трое шахтеров проходят лечение в больнице. Круглосуточно ведутся поиски еще восьми людей. 7 августа в Мирный прибыли их родственники из Белгорода, Донецка, Крыма, Москвы, Новосибирска и Якутска. С ними встретилось руководство компании, психологическую поддержку оказывают сотрудники МЧС.

4 августа на алмазном руднике «Мир» в городе Мирный произошло затопление шахты, в которой на тот момент находился 151 человек. Спасателям удалось поднять на поверхность 143 горняков, но 8 еще находятся в заточении. Игроки сборных команд России Александр Овечкин, Егор Коршков, Андрей Алтыбармакян и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк присоединились к акции в поддержку шахтеров и их семей. Мирный, мы с тобой! #мирныймывместе #мирныймыстобой

A post shared by Хоккей России (@russiahockey) on

МИРНЫЙ, МЫ ВМЕСТЕ! . 4 августа в шахту рудника «Мир» хлынула вода из карьера. В этот момент под землей находился 151 человек. Благодаря усилиям всех экстренных служб удалось в течение нескольких часов вывести на поверхность 142 горняка. . 5 августа. Большая удача – установление связи, а затем спасение Алишера Мирзаева. 8 горняков по-прежнему остаются в шахте. . Мы – с теми, кто сейчас делает все, чтобы найти остающихся в шахте горняков. Вера и надежда на их спасение не должны покидать нас. Уверены, что будет сделано все, что возможно! Мирный, мы вместе! Мирный, мы с тобой! #мирныймывместе #мирныймыстобой

A post shared by Avtodor Saratov (@bcavtodor) on

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Темы
Авария на руднике "Мир" в Якутии
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Овечкин, Александр Михайлович Ковальчук, Михаил Валентинович Третьяк, Владислав Александрович
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