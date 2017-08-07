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Латвия введет запрет на ношение закрывающей лицо мусульманской одежды

Общество
7 августа, 15:16 UTC+3 РИГА РИГА 7, августа. /ТАСС

Власти республики отмечают, что закон направлен на защиту латышского и европейского культурного пространства

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РИГА, 7 августа. /ТАСС/. Запрет на ношение в общественных местах полностью закрывающей лицо традиционной мусульманской женской верхней одежды и любой другой закрывающей лицо одежды будет введен в Латвии. Соответствующий законопроект, подготовленный министерством юстиции республики, в понедельник передал на рассмотрение правительства комитет кабинета министров.

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Как отметил на пресс-конференции министр юстиции Дзинтарc Расначс, этот законопроект носит превентивный характер и направлен на защиту латышского и европейского культурного пространства. "Эти ограничения необходимы в Латвии, поскольку бытует миф, что в стране проживает небольшое число людей, которые ежедневно закрывают свое лицо. Они также будут касаться лиц, которые сейчас приезжают в республику, и лиц, которые хотят здесь жить в будущем. Эти люди должны знать о правилах, которые существуют в Латвии", - сказал он.

Ограничения и исключения

Ограничения будут распространяться на любое закрывание лица, например, маской, шлемом или такой одеждой, как паранджа, никаб или бурка. Как отмечает минюст, лицо человека считается закрытым, если невозможно идентифицировать его личность, если ограничена возможность увидеть черты лица человека в степени, необходимой для определения его внешнего вида. Подобные запреты уже существуют в таких странах, как Франция, Бельгия, Болгария, Египет, Нидерланды, Австрия, в отдельных регионах Германии, а также в некоторых самоуправлениях в Швейцарии, Испании и Италии.

В законопроекте есть и свои исключения, например, ограничения не будут касаться таких головных уборов, которые закрывают только волосы. Кроме того, находиться в общественных местах с закрытым лицом можно будет для выполнения служебных обязанностей, участия в спортивных мероприятиях или художественных представлениях, в государственных или народных праздниках или мероприятиях, а также по состоянию здоровья или из-за погодных условий. Общественными же местами, согласно законопроекту, не будут считаться храмы, молельные дома, помещения, где происходит религиозная деятельность, а также места, где проводятся закрытые частные мероприятия.

Правительство Латвии рассмотрит этот законопроект на заседании 22 августа. В случае его одобрения он будет передан на утверждение в парламент республики. За нарушение этого ограничения предусмотрен административный штраф, размер которого предстоит определить законодательному органу.

Давняя инициатива

С инициативой начать в Латвии дискуссию о введении запрета на ношение мусульманской одежды, закрывающей лицо, в 2015 году выступил президент республики Раймондс Вейонис. После этого минюст при поддержке МИД и МВД приступил к разработке соответствующего законопроекта.

Латвия ранее согласилась разместить у себя до конца 2017 года 531 беженца из стран Ближнего Востока и Африки. На это будет потрачено €15 млн, 8,5 млн из них будут взяты из госбюджета, остальное - из фондов ЕС. К настоящему моменту республика приняла более половины запланированного числа беженцев по квотам ЕС - 346 человек.

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