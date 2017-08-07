Путин поручил упростить ряд процедур для международной гуманитарной деятельности НКО

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября 2017 года упростить порядок прохождения российскими неправительственными некоммерческими организациями ряда процедур для осуществления ими международной гуманитарной деятельности. Такое поручение он дал по итогам встречи с членами Общественной палаты РФ 20 июня.
"Представить предложения, направленные на упрощение порядка прохождения российскими неправительственными некоммерческими организациями, осуществляющими международную гуманитарную деятельность, визовых, таможенных, логистических и иных процедур, предусмотрев механизм реализации указанного порядка в целях создания благоприятных условий для осуществления такими организациями гуманитарной деятельности", - говорится в документе.
Глава государства также поручил к 1 ноября проанализировать эффективность правовых механизмов, обеспечивающих реализацию и защиту прав субъектов общественного контроля, и в случае необходимости представить предложения по совершенствованию этих механизмов.
Путин также поручил упростить доступ социально-ориентированных НКО к распространению социальной рекламы. Соответствующий пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.
"Проанализировать правоприменительную практику в сфере предоставления услуг по распространению социальной рекламы и представить предложения по повышению доступности указанных услуг для социально-ориентированных некоммерческих организаций", - говорится в поручении, адресованном администрации президента, Минкомсвязи РФ и Общественной палате. Срок выполнения данной задачи - до 1 октября 2017 года.
Также по итогам встречи с ОП РФ президент рекомендовал палате к 1 октября совместно с детским омбудсменом Анной Кузнецовой "провести мониторинг законодательства РФ и правоприменительной практики в сфере защиты прав детей и укрепления традиционных семейных ценностей и представить предложения по их совершенствованию".