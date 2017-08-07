Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина

Номинация "Главные новости", 1 место. Протесты в городе Грабу (ЮАР)
© Джайкло Фандулвази/stenincontest.ru
Номинация "Главные новости", 2 место. "Оппозиция протестует"
© Кевин Мидиго/stenincontest.ru
Номинация "Главные новости", 3 место. Специальный приз Международного Комитета Красного Креста (МККК) "За гуманитарную фотографию". "Европейская мечта"
© Анна Пантелия/stenincontest.ru
Номинация "Главные новости", особая отметка жюри. "Ночь выборов"
© Алексей Филиппов/stenincontest.ru
Номинация "Главные новости", особая отметка жюри. Поисковая операция МЧС
© Артур Лебедев/stenincontest.ru
Номинация "Главные новости" (серия), 1 место, специальный приз Международного Комитета Красного Креста (МККК) "За гуманитарную фотографию". Беженцы в Белграде
© Алехандро Мартинес Велес/stenincontest.ru
Номинация "Главные новости" (серия), 2 место. "Догма"
© Габриеле Микалицци/stenincontest.ru
Номинация "Главные новости" (серия), 3 место. "Черный квадрат Фиделя"
© Кристина Кормилицына/stenincontest.ru
Номинация "Главные новости" (серия), особая отметка жюри. Весенний паводок
© Алексей Мальгавко/stenincontest.ru
Номинация "Главные новости" (серия), особая отметка жюри. Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота/stenincontest.ru
Номинация "Спорт", 1 место. "Элегантный болельщик"
© Константин Чалабов/stenincontest.ru
Номинация "Спорт", 2 место. "Ночной лыжник"
© Мария Плотникова/stenincontest.ru
Номинация "Спорт", 3 место. "Бронзовые пенальти"
© Алексей Филиппов/stenincontest.ru
Номинация "Спорт", особая отметка жюри. "Перед стартом"
© Артур Лебедев/stenincontest.ru
Номинация "Спорт" (серия), 1 место. "На кончиках пальцев"
© Алексей Филиппов/stenincontest.ru
Номинация "Спорт" (серия), 2 место. "Играющий в темноте"
© Павел Волков/stenincontest.ru
Номинация "Спорт" (серия), 3 место. Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
© Юрий Смитюк/stenincontest.ru
Номинация "Спорт" (серия), особая отметка жюри. "Фаза расслабления"
© Константин Чалабов/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета", 1 место. "Культура селфи"
© Елена Янкович/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета", 2 место. "Раввины"
© Кристина Кормилицына/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета", 3 место. "Очищающий огонь"
© Виктор Бланко/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета", специальный приз Шанхайской объединенной медиагруппы (ШОМГ). "Театр без границ"
© Анар Мовсумов/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета", особая отметка жюри. Вдовы на празднике красок
© Шаши Шекхар Кашьяп/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета" (серия), 1 место. "Другая реальность"
© Павел Волков/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета" (серия), 2 место. "Огород"
© Светлана Тарасова/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета" (серия), 3 место. "Вера. Любовь. Юность"
© Светлана Тарасова/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета" (серия), особая отметка жюри. "Вейксвадьба"
© Балаж Бели/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета" (серия), особая отметка жюри. Производство манекенов в Стамбуле
© Степан Рудик/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени", 1 место. "Лицо из прошлого"
© Валентин Егоршин/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени", 2 место. "Детям-христианам запрещено заходить в церковь"
© Ихэн Чэн/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени", 3 место. "Свет во тьме"
© Мигель Кандела/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени", особая отметка жюри, победитель онлайн-голосования
© Табылды Кадырбеков/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), 1 место. "Что?"
© Данило Гарсиа Ди Мео/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), 2 место. "Ты — моя"
© Мария Гельман/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), 3 место, специальный приз Общеарабского информационного холдинга Al Mayadeen TV. "Беззвучный крик"
© Шахневаз Кхан/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), особая отметка жюри. "Жертвы контрабанды"
© Садегх Сури/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), особая отметка жюри. "Дорога в школу Айдара Колдашева"
© Алексей Мальгавко/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), особая отметка жюри. "Космический мальчик"
© Павел Волков/stenincontest.ru