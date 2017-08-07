Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина

Общество
7 августа, 18:25 UTC+3

Фотокорреспонденты ТАСС получили награды в номинации "Спорт"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4467479.stepNow *12 +1}} - 12 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4467479.sliderLength-1}}
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4467479.stepNow *12 +1}} - 24 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4467479.sliderLength-1}}
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4467479.stepNow *12 +1}} - 36 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4467479.sliderLength-1}}
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4467479.stepNow *12 +1}} - 38 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4467479.sliderLength-1}}
Номинация "Главные новости", 1 место. Протесты в городе Грабу (ЮАР)
Номинация "Главные новости", 1 место. Протесты в городе Грабу (ЮАР)
Номинация "Главные новости", 1 место. Протесты в городе Грабу (ЮАР)
© Джайкло Фандулвази/stenincontest.ru
Номинация "Главные новости", 2 место. "Оппозиция протестует"
Номинация "Главные новости", 2 место. "Оппозиция протестует"
Номинация "Главные новости", 2 место. "Оппозиция протестует"
© Кевин Мидиго/stenincontest.ru
Номинация "Главные новости", 3 место. Специальный приз Международного Комитета Красного Креста (МККК) "За гуманитарную фотографию". "Европейская мечта"
Номинация "Главные новости", 3 место. Специальный приз Международного Комитета Красного Креста (МККК) "За гуманитарную фотографию". "Европейская мечта"
Номинация "Главные новости", 3 место. Специальный приз Международного Комитета Красного Креста (МККК) "За гуманитарную фотографию". "Европейская мечта"
© Анна Пантелия/stenincontest.ru
Номинация "Главные новости", особая отметка жюри. "Ночь выборов"
Номинация "Главные новости", особая отметка жюри. "Ночь выборов"
Номинация "Главные новости", особая отметка жюри. "Ночь выборов"
© Алексей Филиппов/stenincontest.ru
Номинация "Главные новости", особая отметка жюри. Поисковая операция МЧС
Номинация "Главные новости", особая отметка жюри. Поисковая операция МЧС
Номинация "Главные новости", особая отметка жюри. Поисковая операция МЧС
© Артур Лебедев/stenincontest.ru
Номинация "Главные новости" (серия), 1 место, специальный приз Международного Комитета Красного Креста (МККК) "За гуманитарную фотографию". Беженцы в Белграде
Номинация "Главные новости" (серия), 1 место, специальный приз Международного Комитета Красного Креста (МККК) "За гуманитарную фотографию". Беженцы в Белграде
Номинация "Главные новости" (серия), 1 место, специальный приз Международного Комитета Красного Креста (МККК) "За гуманитарную фотографию". Беженцы в Белграде
© Алехандро Мартинес Велес/stenincontest.ru
Номинация "Главные новости" (серия), 2 место. "Догма"
Номинация "Главные новости" (серия), 2 место. "Догма"
Номинация "Главные новости" (серия), 2 место. "Догма"
© Габриеле Микалицци/stenincontest.ru
Номинация "Главные новости" (серия), 3 место. "Черный квадрат Фиделя"
Номинация "Главные новости" (серия), 3 место. "Черный квадрат Фиделя"
Номинация "Главные новости" (серия), 3 место. "Черный квадрат Фиделя"
© Кристина Кормилицына/stenincontest.ru
Номинация "Главные новости" (серия), особая отметка жюри. Весенний паводок
Номинация "Главные новости" (серия), особая отметка жюри. Весенний паводок
Номинация "Главные новости" (серия), особая отметка жюри. Весенний паводок
© Алексей Мальгавко/stenincontest.ru
Номинация "Главные новости" (серия), особая отметка жюри. Операция в Мосуле, Ирак
Номинация "Главные новости" (серия), особая отметка жюри. Операция в Мосуле, Ирак
Номинация "Главные новости" (серия), особая отметка жюри. Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота/stenincontest.ru
Номинация "Спорт", 1 место. "Элегантный болельщик"
Номинация "Спорт", 1 место. "Элегантный болельщик"
Номинация "Спорт", 1 место. "Элегантный болельщик"
© Константин Чалабов/stenincontest.ru
Номинация "Спорт", 2 место. "Ночной лыжник"
Номинация "Спорт", 2 место. "Ночной лыжник"
Номинация "Спорт", 2 место. "Ночной лыжник"
© Мария Плотникова/stenincontest.ru
Номинация "Спорт", 3 место. "Бронзовые пенальти"
Номинация "Спорт", 3 место. "Бронзовые пенальти"
Номинация "Спорт", 3 место. "Бронзовые пенальти"
© Алексей Филиппов/stenincontest.ru
Номинация "Спорт", особая отметка жюри. "Перед стартом"
Номинация "Спорт", особая отметка жюри. "Перед стартом"
Номинация "Спорт", особая отметка жюри. "Перед стартом"
© Артур Лебедев/stenincontest.ru
Номинация "Спорт" (серия), 1 место. "На кончиках пальцев"
Номинация "Спорт" (серия), 1 место. "На кончиках пальцев"
Номинация "Спорт" (серия), 1 место. "На кончиках пальцев"
© Алексей Филиппов/stenincontest.ru
Номинация "Спорт" (серия), 2 место. "Играющий в темноте"
Номинация "Спорт" (серия), 2 место. "Играющий в темноте"
Номинация "Спорт" (серия), 2 место. "Играющий в темноте"
© Павел Волков/stenincontest.ru
Номинация "Спорт" (серия), 3 место. Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
Номинация "Спорт" (серия), 3 место. Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
Номинация "Спорт" (серия), 3 место. Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
© Юрий Смитюк/stenincontest.ru
Номинация "Спорт" (серия), особая отметка жюри. "Фаза расслабления"
Номинация "Спорт" (серия), особая отметка жюри. "Фаза расслабления"
Номинация "Спорт" (серия), особая отметка жюри. "Фаза расслабления"
© Константин Чалабов/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета", 1 место. "Культура селфи"
Номинация "Моя планета", 1 место. "Культура селфи"
Номинация "Моя планета", 1 место. "Культура селфи"
© Елена Янкович/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета", 2 место. "Раввины"
Номинация "Моя планета", 2 место. "Раввины"
Номинация "Моя планета", 2 место. "Раввины"
© Кристина Кормилицына/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета", 3 место. "Очищающий огонь"
Номинация "Моя планета", 3 место. "Очищающий огонь"
Номинация "Моя планета", 3 место. "Очищающий огонь"
© Виктор Бланко/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета", специальный приз Шанхайской объединенной медиагруппы (ШОМГ). "Театр без границ"
Номинация "Моя планета", специальный приз Шанхайской объединенной медиагруппы (ШОМГ). "Театр без границ"
Номинация "Моя планета", специальный приз Шанхайской объединенной медиагруппы (ШОМГ). "Театр без границ"
© Анар Мовсумов/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета", особая отметка жюри. Вдовы на празднике красок
Номинация "Моя планета", особая отметка жюри. Вдовы на празднике красок
Номинация "Моя планета", особая отметка жюри. Вдовы на празднике красок
© Шаши Шекхар Кашьяп/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета" (серия), 1 место. "Другая реальность"
Номинация "Моя планета" (серия), 1 место. "Другая реальность"
Номинация "Моя планета" (серия), 1 место. "Другая реальность"
© Павел Волков/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета" (серия), 2 место. "Огород"
Номинация "Моя планета" (серия), 2 место. "Огород"
Номинация "Моя планета" (серия), 2 место. "Огород"
© Светлана Тарасова/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета" (серия), 3 место. "Вера. Любовь. Юность"
Номинация "Моя планета" (серия), 3 место. "Вера. Любовь. Юность"
Номинация "Моя планета" (серия), 3 место. "Вера. Любовь. Юность"
© Светлана Тарасова/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета" (серия), особая отметка жюри. "Вейксвадьба"
Номинация "Моя планета" (серия), особая отметка жюри. "Вейксвадьба"
Номинация "Моя планета" (серия), особая отметка жюри. "Вейксвадьба"
© Балаж Бели/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета" (серия), особая отметка жюри. Производство манекенов в Стамбуле
Номинация "Моя планета" (серия), особая отметка жюри. Производство манекенов в Стамбуле
Номинация "Моя планета" (серия), особая отметка жюри. Производство манекенов в Стамбуле
© Степан Рудик/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени", 1 место. "Лицо из прошлого"
Номинация "Портрет. Герой нашего времени", 1 место. "Лицо из прошлого"
Номинация "Портрет. Герой нашего времени", 1 место. "Лицо из прошлого"
© Валентин Егоршин/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени", 2 место. "Детям-христианам запрещено заходить в церковь"
Номинация "Портрет. Герой нашего времени", 2 место. "Детям-христианам запрещено заходить в церковь"
Номинация "Портрет. Герой нашего времени", 2 место. "Детям-христианам запрещено заходить в церковь"
© Ихэн Чэн/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени", 3 место. "Свет во тьме"
Номинация "Портрет. Герой нашего времени", 3 место. "Свет во тьме"
Номинация "Портрет. Герой нашего времени", 3 место. "Свет во тьме"
© Мигель Кандела/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени", особая отметка жюри, победитель онлайн-голосования
Номинация "Портрет. Герой нашего времени", особая отметка жюри, победитель онлайн-голосования
Номинация "Портрет. Герой нашего времени", особая отметка жюри, победитель онлайн-голосования
© Табылды Кадырбеков/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), 1 место. "Что?"
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), 1 место. "Что?"
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), 1 место. "Что?"
© Данило Гарсиа Ди Мео/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), 2 место. "Ты — моя"
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), 2 место. "Ты — моя"
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), 2 место. "Ты — моя"
© Мария Гельман/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), 3 место, специальный приз Общеарабского информационного холдинга Al Mayadeen TV. "Беззвучный крик"
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), 3 место, специальный приз Общеарабского информационного холдинга Al Mayadeen TV. "Беззвучный крик"
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), 3 место, специальный приз Общеарабского информационного холдинга Al Mayadeen TV. "Беззвучный крик"
© Шахневаз Кхан/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), особая отметка жюри. "Жертвы контрабанды"
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), особая отметка жюри. "Жертвы контрабанды"
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), особая отметка жюри. "Жертвы контрабанды"
© Садегх Сури/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), особая отметка жюри. "Дорога в школу Айдара Колдашева"
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), особая отметка жюри. "Дорога в школу Айдара Колдашева"
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), особая отметка жюри. "Дорога в школу Айдара Колдашева"
© Алексей Мальгавко/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), особая отметка жюри. "Космический мальчик"
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), особая отметка жюри. "Космический мальчик"
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), особая отметка жюри. "Космический мальчик"
© Павел Волков/stenincontest.ru
Выбор редакции
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине 7 августа, 16:50
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье 7 августа, 10:15
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад 7 августа, 10:06
"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России 6 августа, 21:55
Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак" 6 августа, 19:26
Два мяча Жонатаса принесли "Рубину" победу над ЦСКА в матче чемпионата России 6 августа, 19:24
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4467479'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4467479'].sliderLength - 1}}
+
Номинация "Главные новости", 1 место. Протесты в городе Грабу (ЮАР)
© Джайкло Фандулвази/stenincontest.ru
Номинация "Главные новости", 2 место. "Оппозиция протестует"
© Кевин Мидиго/stenincontest.ru
Номинация "Главные новости", 3 место. Специальный приз Международного Комитета Красного Креста (МККК) "За гуманитарную фотографию". "Европейская мечта"
© Анна Пантелия/stenincontest.ru
Номинация "Главные новости", особая отметка жюри. "Ночь выборов"
© Алексей Филиппов/stenincontest.ru
Номинация "Главные новости", особая отметка жюри. Поисковая операция МЧС
© Артур Лебедев/stenincontest.ru
Номинация "Главные новости" (серия), 1 место, специальный приз Международного Комитета Красного Креста (МККК) "За гуманитарную фотографию". Беженцы в Белграде
© Алехандро Мартинес Велес/stenincontest.ru
Номинация "Главные новости" (серия), 2 место. "Догма"
© Габриеле Микалицци/stenincontest.ru
Номинация "Главные новости" (серия), 3 место. "Черный квадрат Фиделя"
© Кристина Кормилицына/stenincontest.ru
Номинация "Главные новости" (серия), особая отметка жюри. Весенний паводок
© Алексей Мальгавко/stenincontest.ru
Номинация "Главные новости" (серия), особая отметка жюри. Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота/stenincontest.ru
Номинация "Спорт", 1 место. "Элегантный болельщик"
© Константин Чалабов/stenincontest.ru
Номинация "Спорт", 2 место. "Ночной лыжник"
© Мария Плотникова/stenincontest.ru
Номинация "Спорт", 3 место. "Бронзовые пенальти"
© Алексей Филиппов/stenincontest.ru
Номинация "Спорт", особая отметка жюри. "Перед стартом"
© Артур Лебедев/stenincontest.ru
Номинация "Спорт" (серия), 1 место. "На кончиках пальцев"
© Алексей Филиппов/stenincontest.ru
Номинация "Спорт" (серия), 2 место. "Играющий в темноте"
© Павел Волков/stenincontest.ru
Номинация "Спорт" (серия), 3 место. Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
© Юрий Смитюк/stenincontest.ru
Номинация "Спорт" (серия), особая отметка жюри. "Фаза расслабления"
© Константин Чалабов/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета", 1 место. "Культура селфи"
© Елена Янкович/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета", 2 место. "Раввины"
© Кристина Кормилицына/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета", 3 место. "Очищающий огонь"
© Виктор Бланко/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета", специальный приз Шанхайской объединенной медиагруппы (ШОМГ). "Театр без границ"
© Анар Мовсумов/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета", особая отметка жюри. Вдовы на празднике красок
© Шаши Шекхар Кашьяп/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета" (серия), 1 место. "Другая реальность"
© Павел Волков/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета" (серия), 2 место. "Огород"
© Светлана Тарасова/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета" (серия), 3 место. "Вера. Любовь. Юность"
© Светлана Тарасова/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета" (серия), особая отметка жюри. "Вейксвадьба"
© Балаж Бели/stenincontest.ru
Номинация "Моя планета" (серия), особая отметка жюри. Производство манекенов в Стамбуле
© Степан Рудик/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени", 1 место. "Лицо из прошлого"
© Валентин Егоршин/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени", 2 место. "Детям-христианам запрещено заходить в церковь"
© Ихэн Чэн/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени", 3 место. "Свет во тьме"
© Мигель Кандела/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени", особая отметка жюри, победитель онлайн-голосования
© Табылды Кадырбеков/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), 1 место. "Что?"
© Данило Гарсиа Ди Мео/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), 2 место. "Ты — моя"
© Мария Гельман/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), 3 место, специальный приз Общеарабского информационного холдинга Al Mayadeen TV. "Беззвучный крик"
© Шахневаз Кхан/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), особая отметка жюри. "Жертвы контрабанды"
© Садегх Сури/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), особая отметка жюри. "Дорога в школу Айдара Колдашева"
© Алексей Мальгавко/stenincontest.ru
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), особая отметка жюри. "Космический мальчик"
© Павел Волков/stenincontest.ru

Авторов лучших работ в четырех номинациях назвали 7 августа. Жюри возглавлял фотодиректор журнала Stern Андреас Трамп.

За награду в этом году боролись фоторепортеры из 76 стран мира. Они представили более 5 тысяч работ.

Фотокорреспонденты ТАСС также стали призерами конкурса. Работы Юрия Смитюка и Артура Лебедева были отмечены в номинации "Спорт".

Конкурс посвящен памяти фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, который погиб 6 августа 2014 года на Украине, освещая вооруженный конфликт в Донбассе.

Работы победителей конкурса — в фотогалерее ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
5
Свыше 200 тыс. человек приняли участие в ритуале принятия святой воды из Ганга
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
2
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта
3
Экс-глава Удмуртии дал показания, обличающие других фигурантов дела о коррупции
4
Минфин предложил не продавать электронное ОСАГО водителям, давшим неверные сведения
5
Роспотребнадзор направил минздраву Турции официальный запрос о ситуации с вирусом Коксаки
6
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
7
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама