Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина

Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), особая отметка жюри. "Дорога в школу Айдара Колдашева" © Алексей Мальгавко/stenincontest.ru

Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), 2 место. "Ты — моя" © Мария Гельман/stenincontest.ru

Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), 1 место. "Что?" © Данило Гарсиа Ди Мео/stenincontest.ru

Номинация "Портрет. Герой нашего времени", 3 место. "Свет во тьме" © Мигель Кандела/stenincontest.ru

Номинация "Портрет. Герой нашего времени", 2 место. "Детям-христианам запрещено заходить в церковь" © Ихэн Чэн/stenincontest.ru

Номинация "Портрет. Герой нашего времени", 1 место. "Лицо из прошлого" © Валентин Егоршин/stenincontest.ru

Номинация "Моя планета" (серия), особая отметка жюри. Производство манекенов в Стамбуле © Степан Рудик/stenincontest.ru

Номинация "Моя планета" (серия), 1 место. "Другая реальность" © Павел Волков/stenincontest.ru

Номинация "Моя планета", особая отметка жюри. Вдовы на празднике красок © Шаши Шекхар Кашьяп/stenincontest.ru

Номинация "Моя планета", специальный приз Шанхайской объединенной медиагруппы (ШОМГ). "Театр без границ" © Анар Мовсумов/stenincontest.ru

Номинация "Главные новости" (серия), 1 место, специальный приз Международного Комитета Красного Креста (МККК) "За гуманитарную фотографию". Беженцы в Белграде © Алехандро Мартинес Велес/stenincontest.ru

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Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), особая отметка жюри. "Дорога в школу Айдара Колдашева" © Алексей Мальгавко/stenincontest.ru

Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), 2 место. "Ты — моя" © Мария Гельман/stenincontest.ru

Номинация "Портрет. Герой нашего времени" (серия), 1 место. "Что?" © Данило Гарсиа Ди Мео/stenincontest.ru

Номинация "Портрет. Герой нашего времени", 3 место. "Свет во тьме" © Мигель Кандела/stenincontest.ru

Номинация "Портрет. Герой нашего времени", 2 место. "Детям-христианам запрещено заходить в церковь" © Ихэн Чэн/stenincontest.ru

Номинация "Портрет. Герой нашего времени", 1 место. "Лицо из прошлого" © Валентин Егоршин/stenincontest.ru

Номинация "Моя планета" (серия), особая отметка жюри. Производство манекенов в Стамбуле © Степан Рудик/stenincontest.ru

Номинация "Моя планета" (серия), 1 место. "Другая реальность" © Павел Волков/stenincontest.ru

Номинация "Моя планета", особая отметка жюри. Вдовы на празднике красок © Шаши Шекхар Кашьяп/stenincontest.ru

Номинация "Моя планета", специальный приз Шанхайской объединенной медиагруппы (ШОМГ). "Театр без границ" © Анар Мовсумов/stenincontest.ru

Номинация "Главные новости" (серия), 1 место, специальный приз Международного Комитета Красного Креста (МККК) "За гуманитарную фотографию". Беженцы в Белграде © Алехандро Мартинес Велес/stenincontest.ru

Авторов лучших работ в четырех номинациях назвали 7 августа. Жюри возглавлял фотодиректор журнала Stern Андреас Трамп.

За награду в этом году боролись фоторепортеры из 76 стран мира. Они представили более 5 тысяч работ.

Фотокорреспонденты ТАСС также стали призерами конкурса. Работы Юрия Смитюка и Артура Лебедева были отмечены в номинации "Спорт".

Конкурс посвящен памяти фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, который погиб 6 августа 2014 года на Украине, освещая вооруженный конфликт в Донбассе.

Работы победителей конкурса — в фотогалерее ТАСС.