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На форуме "Машук-2017" покажут традиционные предметы быта и национальные костюмы из КБР

Общество
7 августа, 16:02 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 7, августа. /ТАСС

В рамках дня Кабардино-Балкарии участники форума исполняли народные танцы и играли на традиционных музыкальных инструментах

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ПЯТИГОРСК, 7 августа. /ТАСС/. Организаторы Дня Кабардино-Балкарии представили на форуме "Машук-2017" старинные кувшины, национальную одежду, блюда и другие традиционные предметы быта. Об этом ТАСС сообщила директор дома детского творчества Черекского района республики Марианна Жубоева.

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"Есть старые кувшины, с которыми наши предки ходили за водой, чесалка для шерсти, дробилка для кукурузы. Есть совсем старая балкарская обувь, полностью сделанная из вывалянной кожи, в которой наши предки ходили по горам. Эта обувь принадлежала балкарскому поэту Кязиму Мечиеву. Когда балкарский народ депортировали в Среднюю Азию, он умер там в 1945 году, но его привезли и похоронили в Кабардино-Балкарии", - сказала она.

На балкарском подворье участники "Машука" смогли увидеть традиционные предметы быта, блюда, выставку национальной одежды. "Некоторую одежду, платья из своих сундуков достали местные жительницы, отдали под мою личную ответственность, чтобы молодежь посмотрела", - пояснила Жубоева. Рядом на кабардинском подворье участники танцевали лезгинку, аккомпанировали танцорам музыканты, играющие на традиционных музыкальных инструментах. Каждый день на "Машуке-2017" посвящен одной из республик-участниц форума, 6 августа прошел день Ставропольского края.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске в восьмой раз. Он стартовал 5 августа, торжественная церемония открытия форума состоится в понедельник вечером. Форум пройдет в две смены и завершится 19 августа. Первая смена будет посвящена развитию территории и экологии региона, вторая - экологии общества.

В работе форума примут участие 2 тыс. человек, в том числе гости из-за рубежа. На участие в форуме было подано рекордное для "Машука" количество заявок - более 5,2 тыс. Грантовый фонд форума составляет 85,5 млн рублей. Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.

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