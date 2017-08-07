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Почту в труднодоступные села Ямала начали доставлять на судах "Метеор"

Общество
7 августа, 16:03 UTC+3

Доставка корреспонденции водными видами транспорта будет осуществляться до наступления морозов

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ТАСС, 7 августа. Почтовики начали доставлять корреспонденцию в труднодоступные населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на теплоходах "Метеор". Ранее сотрудники "Почты России" использовали только катера, сообщили в понедельник в пресс-службе ямальского управления почты.

"Еженедельно в труднодоступные районы ЯНАО почта доставляется катером, но из-за возникновения накоплений почту будут отправлять ближайшим рейсом с помощью "Метеора" или парома в направлении сел Мужи, Восяхово, Шурышкары и Горки. Первый паром с почтовым грузом уже отправился из Салехарда в направлении села Мужи", - сказали в управлении.

Доставка водными видами транспорта будет осуществляться до наступления морозов и установления ледовых переправ, после чего почтовики пересядут на вертолеты, вездеходы и воздушные подушки. "Мы организовали такой способ доставки, чтобы избежать почтовых накоплений. В первую очередь стараемся доставить письменную корреспонденцию, а также отправления первого класса и EMS. На "Метеоре" сопровождающий может вывести до 60 кг отправлений, но, как и прежде, основной почтовый груз мы отправляем с помощью катера, который курсирует еженедельно в направлении отдаленных поселков", - отметил директор отделения "Почты России" в ЯНАО Виктор Степанов.

За прошлогоднюю речную навигацию ямальские почтовики доставили жителям труднодоступных населенных пунктов около 120 тонн почты и товаров народного потребления. Для перевозки почты водным транспортом организовано семь маршрутов общей протяженностью почти 4,4 тыс. км, по которым курсирует три катера. 

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