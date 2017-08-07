Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе

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ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Российский миллиардер, владелец английского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова объявили о том, что они расстаются после 10 лет совместной жизни. Об этом сообщила в понедельник британская газета Daily Mail со ссылкой на заявление четы.
"Мы вдвоем приняли трудное решение расстаться, но мы остаемся близкими друзьями, родителями и партнерами в проектах, которые мы реализуем вместе", - говорится в заявлении Абрамовича и Жуковой. В заявлении говорится, что Абрамович и Жукова продолжат совместную работу по поддержке основанных ими Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра "Остров Новая Голландия" в Санкт-Петербурге.
Они также заявили о намерении совместно воспитывать своих детей. У 36-летней Дарьи Жуковой и 50-летнего Романа Абрамовича их двое - сын Аарон Александр (2009 г. р.) и дочь Лея (2013 г. р.). Кроме того, у Абрамовича есть еще двое сыновей и три дочери от брака с Ириной Абрамович (Маландиной).
Абрамович и Жукова поженились в 2008 году, однако не объявили об этом публично. Только в 2014 об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Британские СМИ отмечают, что в списке миллиардеров, который ежегодно приводит американский журнал Forbes, Роман Абрамович занимает 139-е место с размером состояния в $9,1 млрд. Согласно сообщениям прессы, российский предприниматель также владеет крупной недвижимостью в Великобритании, коллекцией ценных произведений изобразительного искусства и авиапарком, включая Boeing-767. Кроме того, Абрамовичу принадлежит яхта Eclipse, длина которой составляет 162,5 м.
Ранее Абрамович был губернатором Чукотского автономного округа (2001-2008 гг.). Ему принадлежал контрольный пакет акций (более трех четвертей ценных бумаг) компании "Сибнефть", который он в 2005 году продал "Газпрому" за $13,1 млрд. В 2003 году Абрамович приобрел лондонский футбольный клуб "Челси", в развитие которого, как сообщала газета Daily Mail, инвестировал за 14 лет более £3 млрд (около $4 млрд).