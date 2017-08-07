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Минобрнауки создаст Консорциум вузов-экспортеров высшего образования

Общество
7 августа, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Создание консорциума планируется в середине августа

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Консорциум вузов-экспортеров высшего образования появится в России. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

В мае текущего года началась реализация приоритетного проекта "Экспорт образования", курируемый Минобрнауки. Реализация приоритетного проекта должна повысить привлекательность российских образовательных программ для иностранных граждан, улучшить условия их пребывания в период обучения на территории России. Кроме того - повысить узнаваемость и статус бренда российского образования на международном образовательном рынке и в результате в разы увеличить объемы выручки от экспорта образовательных услуг.

"Группа экспертов приступила к проведению маркетинговых исследований в части экспорта российского образования, проведен отбор образовательных организаций высшего образования для создания Консорциума вузов-экспортеров. Его создание планируется в середине августа", - сообщили в международном департаменте Минобрнауки.

Там добавили, что уже сейчас подготовлен сводный план приоритетного проекта, разработана дорожная карта по совершенствованию нормативной правовой базы в части экспорта российского образования. В середине августа планируется ее утверждение.

"Экспорт образования"

Приоритетный проект "Экспорт образования" реализуется с мая 2017 года по ноябрь 2025 года. В его рамках предстоит усовершенствовать нормативную базу, регулирующую прием и обучение иностранцев, признание документов о зарубежном образовании, а также вопросы налогообложения образовательной деятельности в рамках международного сотрудничества.

Чтобы повысить привлекательность образовательных программ для иностранцев, предстоит разработать и внедрить целевую модель деятельности вуза по экспорту образования, в том числе создать международные службы для поддержки иностранных студентов. Эта модель будет сначала внедрена в 20 вузах, а с 2021 года во всех вузах страны.

В рамках реализации проекта предстоит развивать новые формы совместных образовательных программ и программ на английском языке, онлайн-образование для иностранцев, образовательные туристические маршруты и летние программы обучения для иностранцев, а также создать единый интернет- навигатор по российской системе образования. Кроме того, предстоит усилить продвижение бренда российского образования за рубежом через каналы российских загранпредставительств и ведущих СМИ, а также организовать консолидированное представление российских вузов на международных выставках.

В результате реализации проекта количество иностранных студентов, которые обучаются по очной форме в российских вузах, должно вырасти с 220 тыс. человек в 2017 году до 710 тыс. в 2025 году, а количество иностранных слушателей онлайн-курсов российских образовательных организаций - с 1 млн 100 тыс. человек до 3 млн 500 тыс. человек. Количество иностранных школьников, прошедших обучение по программам дополнительного образования, должно вырасти в 2025 году по сравнению с 2016 годом вдвое.

Объемы средств, полученных от экспорта российского образования, должны вырасти более чем в пять раз, до более чем 373 млрд рублей в 2025 году.

В настоящее время наиболее приоритетные направления подготовки, которые выбирают иностранцы в российских вузах, - экономика и управление, клиническая медицина, образование и педагогические науки. Интерес к российскому высшему образованию традиционно высок в странах СНГ, в частности, сейчас в России обучается свыше 67 тыс. студентов из Казахстана. 13,5 тыс. студентов российских вузов приехали из Китая, 6,6 тыс. из Индии, 3,3 тыс. из Вьетнама.

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