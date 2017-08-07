Власти Москвы согласовали митинг вкладчиков банка "Югра"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Власти Москвы согласовали проведение митинга вкладчиков банка "Югра" 15 августа, перенеся место проведения с Трубной площади в "Гайд-парк" Сокольников из-за работ по благоустройству территории города. Об этом в понедельник сообщила ТАСС пресс-секретарь департамента региональной безопасности столицы Елена Романова.

"Власти согласовали митинг вкладчиков банка "Югра" на 15 августа с 16:00 до 20:00. В связи с работами по благоустройству на Трубной площади митинг перенесен в "Гайд-парк" парка Сокольники", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что разрешенная численность митингующих сокращена вдвое, до 1,5 тысячи человек, поскольку это максимальная вместимость "Гайд-парка".

Ранее в мэрию Москвы поступила заявка от инициативной группы вкладчиков банка "Югра" на проведение митинга на Трубной площади 15 августа с 16:00 до 20:00. Заявленное количество участников - до 3 тысяч человек.

Банк "Югра", который входил в Топ-30 по активам, лишился лицензии 28 июля. 10 июля в банке была введена временная администрация. Крах "Югры" стал крупнейшим случаем в истории по объему выплат вкладчикам из Агентства по страхованию вкладов: всего подлежит выплате 169,2 млрд рублей. Как ранее сообщали в ЦБ, 90% кредитного портфеля "Югры" составляли кредиты на бизнес-проекты собственников банка. Основным акционером "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин.