Детский технопарк появится в Ненецком АО

АРХАНГЕЛЬСК, 7 августа. /ТАСС/. Детский технопарк (Центр технического творчества) будет создан в Ненецком автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

"Современная площадка интеллектуального развития и досуга будет создана на базе ДЮЦ [детско-юношеского центра] "Лидер". Окружной детский технопарк будет включать шесть направлений [квантумов]: робоквантум, IT-квантум, геоквантум, аэроквантум, биоквантум, автоквантум", - говорится в сообщении.

Квантумы будут размещены в ДЮЦ "Лидер", а также в школах № 1, 4 и 5 г. Нарьян-Мара, в школах поселка Искателей и поселка Красное, в Ненецком профучилище, аграрно-экономическом техникуме и социально-гуманитарном колледже. Образовательные площадки будут оснащены лабораториями, обучающими комплектами, конструкторами, компьютерным оборудованием и программным обеспечением.

Проект рассчитан до 2021 года. По его итогам доля детей в возрасте от пяти до 18 лет в НАО, охваченных дополнительным образованием, должна составлять не менее 75%. При этом охват дополнительными программами технической и естественнонаучной направленности должен составлять не менее 18%. На данный момент охват обучающихся по этим направлениям в НАО составляет 3%.

В целом для реализации проекта необходимо порядка 55 млн рублей. В 2017 году при поддержке нефтяников планируется открыть робо- и IT-квантумы. Для этих целей будут приобретены оборудование и материалы на сумму свыше 9 млн рублей.