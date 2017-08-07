На Урале создадут центр археологии для изучения периода Гражданской войны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Свердловское отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) в 2020 году планирует создать центр военной археологии по изучению артефактов периода Гражданской войны на Урале. Об этом ТАСС сообщил председатель регионального отделения, директор музея военной техники "Боевая слава Урала" Александр Емельянов.

"Руководству РВИО были презентованы региональные проекты. Один из масштабных проектов, который мы планируем реализовать в течение трех лет, - это центр военной археологии по комплексному изучению объектов и артефактов, связанных с Гражданской войной. Для Урала подобные музеи под открытым небом будут востребованы в качестве историко-просветительского, мемориального и культурно-туристического капитала", - сказал Емельянов.

Он отметил, что запланировано провести научные экспедиции, создать новые музейные коллекции. "Итогом научных изысканий и исследований станет не только получение новой исторической информации, но и сбор вещевых коллекций, имеющих точную привязку к местности, которые могут пополнить экспозиции ведущих областных музеев историко-технического профиля. Кроме того, обнаруженные остатки фортификаций, других строений и иные следы боев можно будет включить в список памятников истории, а наиболее сохранившиеся объекты или комплексы музеефицировать", - пояснил Емельянов.

По словам собеседника агентства, РВИО также поддержало идею установки в регионе мемориальных досок, связанных с эпизодами пребывания местных воинских частей и Георгиевских кавалеров Российской императорской армии. "Подобные проекты чаще связаны с именами Героев Советского Союза, Героев России и Полных кавалеров Ордена Славы. Герои же Первой мировой войны, других войн менее известны. Установка таких памятных знаков займет несколько лет", - сказал председатель отделения РВИО.

Третий проект, который был представлен, - военно-исторический фестиваль "Покровский рубеж". В 2017 году в нем приняли участие около 10 тыс. человек, а в следующем году фестиваль будет приурочен к столетию событий 1918 года на дальних подступах к Екатеринбургу.