Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Урале создадут центр археологии для изучения периода Гражданской войны

Общество
7 августа, 17:19 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, августа. /ТАСС

Для создания музейной коллекции запланировано проведение научных экспедиций

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Свердловское отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) в 2020 году планирует создать центр военной археологии по изучению артефактов периода Гражданской войны на Урале. Об этом ТАСС сообщил председатель регионального отделения, директор музея военной техники "Боевая слава Урала" Александр Емельянов.

"Руководству РВИО были презентованы региональные проекты. Один из масштабных проектов, который мы планируем реализовать в течение трех лет, - это центр военной археологии по комплексному изучению объектов и артефактов, связанных с Гражданской войной. Для Урала подобные музеи под открытым небом будут востребованы в качестве историко-просветительского, мемориального и культурно-туристического капитала", - сказал Емельянов.

Он отметил, что запланировано провести научные экспедиции, создать новые музейные коллекции. "Итогом научных изысканий и исследований станет не только получение новой исторической информации, но и сбор вещевых коллекций, имеющих точную привязку к местности, которые могут пополнить экспозиции ведущих областных музеев историко-технического профиля. Кроме того, обнаруженные остатки фортификаций, других строений и иные следы боев можно будет включить в список памятников истории, а наиболее сохранившиеся объекты или комплексы музеефицировать", - пояснил Емельянов.

По словам собеседника агентства, РВИО также поддержало идею установки в регионе мемориальных досок, связанных с эпизодами пребывания местных воинских частей и Георгиевских кавалеров Российской императорской армии. "Подобные проекты чаще связаны с именами Героев Советского Союза, Героев России и Полных кавалеров Ордена Славы. Герои же Первой мировой войны, других войн менее известны. Установка таких памятных знаков займет несколько лет", - сказал председатель отделения РВИО.

Третий проект, который был представлен, - военно-исторический фестиваль "Покровский рубеж". В 2017 году в нем приняли участие около 10 тыс. человек, а в следующем году фестиваль будет приурочен к столетию событий 1918 года на дальних подступах к Екатеринбургу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
5
Свыше 200 тыс. человек приняли участие в ритуале принятия святой воды из Ганга
6
Гонка на традиционных лодках собрала 32 экипажа из России и Норвегии на острове Кижи
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
2
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта
3
Глава комитета Госдумы поддержал идею Минфина увеличить лимит выплат по ОСАГО
4
Большой Сочи стал самым популярным курортом России
5
Полиция обнаружила тело двухлетнего ребенка в реке под Саратовом
6
Минфин предложил не продавать электронное ОСАГО водителям, давшим неверные сведения
7
Последний месяц лета: чего ждать от погоды россиянам в ближайшие дни
Темы дня
Новости партнеров
Реклама